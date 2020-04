Passzív immunizálással segíthetnek a súlyos állapotú fertőzötteken? – Az Operatív Törzs válaszolt a Vas Népe kérdésére

Az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján hangzott el.

Múlt héten több sajtóorgánum is foglalkozott azzal, hogy a New York-i vérellátó központban megkezdték a felgyógyult COVID 19-betegek vérplazmájának gyűjtését, hogy az úgynevezett passzív immunizálással próbáljanak segíteni a súlyos állapotban lévő fertőzötteken. Valóban hatásos ez a gyógymód? Elképzelhető, hogy Magyarországon is gyógyítják majd így a betegeket? Ha igen, történtek-e már előkészületek ezzel kapcsolatban? – kérdezte lapunk.

Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos válaszában megerősítette, valóban ez az egyik módja, hogy segítsenek a megbetegedetteken. Történtek előkészületek, és Magyarországon is lehetőség van az ilyen módon történő beavatkozásokra – mondta.