Pataki Ádám cukrászmester, Liptai Klaudia férje is a szakmai zsűri tagja volt Szombathelyen

A szakmai zsűriben a kiváló cukrászmester, Pataki Ádám is helyet foglalt, aki egy hasonló versenyen ismerkedett meg Liptai Klaudiával.

A cukrászmesterek munkájáról elmondta, hogy előbb szemrevételezik a fagylaltot, hiszen az ember először a szemével vásárol. Fontos a díszítés, ami csak ehető anyagokból legyen, és olyan mennyiségben (nem egészben, hanem darabokra vágva), amit a gombóccal együtt ki lehet mérni. A fagylalt íze kell hogy utaljon az elnevezésére, kérdés, hogy előjönnek-e a valódi ízharmóniák, a gyümölcsössége, a csokoládéssága. A zsűrizés ízkavalkádjában segít a sós sütemény és a tiszta vízzel öblögetés. Elárulta: aki szereti a fagyit, annak ez nem megerőltető munka.

Kérdésünkre elmesélte, hogy négy évvel ezelőtt hívták meg Liptai Klaudiát a Soltvadkerten rendezett az Év fagylaltja versenyre a közönségzsűri egyik tagjának. Ott találkoztak, Klaudia akkor kezdte a cukrásziskolát, és gyakorlati helyet keresett. Pataki Ádám felajánlotta neki az Érden működtetett családi cukrászatukat. A szakmai kapcsolatból házasság lett, gyermekük is született.

Pataki Ádám eredetileg pilóta szeretett volna lenni, rádiózott is, de elvégezte a cukrásziskolát is, a nagypapa és az édesapa nyomán, akik 1973 óta működtették a cukrászdájukat. Öt éve lett teljes mellszélességgel a cukrászat vezetője, azóta mestervizsgát is tett.

Ilyen volt az Év fagylaltja verseny Szombathelyen.