Pedikűrözést kaptak ajándékba

Egy jótékonysági akció jóvoltából pedikűrös-manikűrös szalonná alakult szombaton az ŐrvidékHáz előadóterme.

Németh Anna lábápolómester kereste meg az ŐrvidékHázat az ötlettel: szeretné megajándékozni egy lábápolással azokat a rászorulókat, akik anyagi vagy egyéb ok miatt nem tudnak elmenni pedikűröshöz. Farkas Csaba igazgató szívesen ajánlotta fel a termet erre a célra, hiszen az intézménytől nem idegen a rászorulókon való segítés. A szakember hozta a volt tanítványait, a házigazda pedig megkereste a lehetőséggel a mozgássérültek, a gyengén látók és a nagycsaládosok egyesületét.

Szombaton folyamatosan érkeztek a vendégek. A tíz pedikűrös és három manikűrös keze alatt égett a munka, remek volt a hangulat. A celldömölki Szabóné Kiss Mariann délig már több tyúkszemet is eltávolított, és fájdalmas benőtt körömmel is megküzdött.

– Sokan inkább otthon kínozzák magukat a lábproblémájuk miatt, nem mernek szakemberhez fordulni – mondta. – Pedig a gyógypedikűrös a láb elváltozásaiból betegségekre is következtethet, illetve megelőzhet későbbi kóros elváltozásokat, főleg a cukorbetegségben szenvedőknél.

Több mint harmincan jelentkeztek tőlük a kezelésre – mondta el Oláh Jánosné, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének elnöke, hozzátéve, hogy szívesen vennék, ha lenne folytatás. Hiszen épp azoknak van a legnagyobb szükségük a fokozott lábhigié­nére, akik túlsúly vagy mozgáskorlátozottság miatt ezt nem tudják önállóan megoldani.

Farkas Csaba reménykel­tően nyilatkozott: hagyományteremtőnek szánták az első alkalmat.