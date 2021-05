Példaképével dobolt a tízéves Varga Julcsi – fotók, videó

Egy tízéves kislány, Varga Julcsi álma teljesült azzal, hogy együtt dobolt Kovács Vikivel, a Weöres Sándor Színház tagjaiból alakult a Mágikus Mintha zenekar dobosával.

„Julcsi a szabadidejében dobol, szeptembertől igazi dobfelszerelés mögé ült. Nagy boldogság lenne a számára, ha közösen dobolhatna Kovács Viktóriával, aki a Zrínyi-iskola pedagógusa és szuper dobos”, írta levelében az anyukája. Innentől nem volt más dolgunk, mint hogy felkerestük Vikit, akiről kiderült, hogy szuper szervező is. A Gargantua együttes próbatermében jött létre a találkozó, Jánny Zoltán kölcsönözte a dobfelszerelését.

Az első percekben kicsit elfogódott Julcsi a The White Stripes együttes Seven Nation Army számát bátran és ügyesen dobolta, aztán Viki is odaült mellé a hangszerhez. Hamar kiderült, hogy Mágikus Mintha-koncerten látta először a példaképét Julcsi. Nem telt bele 10 perc, kopogás hallatszott a próbaterem ajtaján, és a színészzenekar tagjai dugták be egymás után a fejüket „véletlenül erre jártunk” felkiáltással. És ha már jöttek, másfél év kihagyás után próbáltak is egyet, természetesen Julcsival a dobok mögött.

Kiemelt képünkön: Akkor leszel jó dobos, ha nagyon határozott vagy – Julcsi életre szóló tanácsot is kapott Kovács Vikitől