Pénteken este a Nagy Lajos Gimnázium és a Horváth Boldizsár-szakgimnázium szalagavatóján jártunk

Ez most nemcsak a farsangi mulatságok, hanem a szalagavatók ideje is: nem telik el úgy hétvége, hogy ne adhatnánk hírt valamely vasi középiskola szalagavatójáról. Pénteken a Nagy Lajos Gimnázium és az SZOSZSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumában kapták meg a végzősök a felnőttkor küszöbét is jelző szalagot.

Ilyenkor minden iskola megadja a módját, és tulajdonképpen bál a szalagavató is: már bizonyos szempontból „első bállá” változott, ahol a lányokat táncba vinni nagy tisztesség. A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium az Arena Savaria grandiózus terében rendezte meg a szalagavató ünnepséget: négy végzős osztály 136 diákja kapta meg az osztályfőnökétől az érettségire zöld utat adó – a felnőttkor küszöbét is jelző – szalagot. A HBSZ három végzős osztályától – mintegy 80 diáktól – vesz búcsút. Az Agorában megrendezett szalagavatóról az ötletes-szellemes műsor sem hiányzott.