Pinka-völgyi Halas Nap: a Csipet Csapat szombathelyi szakácsa elkápráztatta a zsűrit

A múlt hét végén Vaskeresztesen rendezték meg a hetedik Pinka-völgyi Halas Napot. A halászlékészítő versenyt a Csipet Csapat nyerte meg, amely név a Szombathelyi Szív a Szívért Egyesület tagjait takarta. A szakács pedig, aki diadalra vitte a csapatot, a 84 esztendős Tóth Sándor.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony támogatás helyett alamizsnát ígér

Sándor bácsi nagyon szeret és tud is főzni, azt mondja, hogy a 84 év sok mindenre megtanította. Otthon is szívesen forgatja a fakanalat. Fő kedvencei a Jókai-bableves és a túrós csusza, a harmadik helyezésen viszont már a különféle halételek osztoznak. Ami csak hallal kapcsolatos, azt mindent kipróbál, visszatérő vásárló abban a nagyáruházban, ahol jégről lehet a különféle friss halféleségek között válogatni. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a díjnyertes léhez négyféle halat – afrikai harcsát, busát, keszeget és pontyot – használt fel. A zsűrit is meglepte, hogy a mélyhűtőből mindezek mellé ikrát és haltejet is varázsolt az ételbe.

A halakat két ujjal szálkázta, az alaplevet az otthonról magával hozott botmixerrel pépesítette, az i-re a pontot pedig az Alföldről, kistermelőtől beszerzett pirospaprika tette föl, ami gyönyörű színt adott az ételnek. Sándor bácsi szakácskodásához az egyesületi tagok mellett unokája, a huszonkét esztendős Réka kuktáskodott. Elmondta nekünk, hogy az egyesület tagjaiból verbuválódott csapattal rendszeres résztvevői a különféle főzőversenyeknek. Tavaly a Söptén megrendezett nyugdíjas főzőkupán is a dobogósok között végeztek, miután csirkemellfilét gombásan, tejfölösen készítettek a bográcsban, és még főtt kukoricával is kedveskedtek a kóstolgató vendégeiknek.

Tóth Sándor egyébként a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség presbitere. Büszke rá, hogy tizenöt évvel ezelőtt az ő kezdeményezése alapján az országban elsőként alakult Szombathelyen Evangélikus Férfikör. A példát azóta sok helyen követték, ma már országszerte több mint harminc helyen hoztak létre közösséget a gyülekezetek férfi tagjai. A szervezet máig nagyon aktív, sok a munka az egyházközség által fenntartott intézmények körül. Legutóbb éppen egy kerítést építettek a templomkert és a mögötte levő Túróczy Szeretetotthon udvara közé. A presbiter a saját példájával szeretné üzenni mindenkinek, hogy 84 évesen is lehet szépen, aktívan élni.

Kiemelt képen: Tóth Sándor a serleggel és az oklevéllel