Pintér Zsoltnak fordulatos, gazdag a szakmai útja

Fizika-technika szakos tanárként a szombathelyi főiskolán diplomázott Pintér Zsolt, most ugyanott az ELTE SEK kancellári ügyek koordinációs igazgatója. A Digitális Batman mozgalom elindítójaként Bruce Wayne és alteregója, Batman szellemében úgy gondolkodik: „Hős akárkiből lehet. Még abból is, aki megnyugtat egy kisgyereket csupán azzal, hogy a vállára terít egy kabátot, és tudatja vele, hogy a világnak még nincs vége.”

A szerencsés véletlenek időről időre beleszóltak sorsa és szakmai élete alakulásába – említi már a beszélgetés elején Pintér Zsolt. Történetét hallgatva ez kétségtelen, de tény az is, hogy mindig felkészülten fogadta, amikor az élet másik – mint később rendre kiderült –, jobb vágányra terelte. Mindjárt a középiskola-választásnál:

– Rumban nőttem fel, és feltett szándékom volt, hogy a Nagy Lajos Gimnáziumban tanulok tovább Szombathelyen. Nem vettek fel, így Sárváron, a Tinódi-gimnáziumban kezdtem az évet. Máig hálás vagyok a kiváló tanáraimért és osztálytársaimért.

Humán pályára készült, de matematikából is 99 százalékos érettségit írt. Az ambíciót, hogy újságíró, író, költő legyen, egy idő után elengedte. Fizika-technika szakos tanárként végzett 1991-ben. – Szakonyba mentem tanítani, és mindjárt tíz kisdiák osztályfőnöke lettem. Négy év múlva megszűnt az iskola, ezt akkor jelnek éreztem, és teljesen más szakmai irányba fordultam. Egy könyvelőirodában folytattam, közben a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügy szakán tanultam, 1997-ben diplomáztam.

Fél éven belül egy olasz tulajdonú kft. adminisztrációs igazgatója lett. A gazdasági, személyügyi és informatikai területért felelt, a vállalatirányítási rendszer bevezetését irányította. 2003-ban az önkormányzati tulajdonú Sárvári Gyógyfürdő Kft.-hez került. A fürdő akkoriban lett kisvárosiból európai hírűvé, 2 milliárd forintos fejlesztés valósult meg. Az első ütemben az ehhez szükséges folyamatok kialakításában komoly szerepe volt. Két és fél év múlva már Szombathelyen, az Írókéz Kft. gazdasági igazgatói székében ült. Pados Gábor műgyűjtőt, a szombathelyi Irokéz Gyűjtemény és a budapesti acb Galéria tulajdonosát még az egyetemi klubból ismerte. A több telephellyel rendelkező, 120 fős, fiatalos munkakultúrájú kereskedőcégnél a pénzügy és számvitel szakmai felügyeletét látta el. Az új vállalatirányítási rendszer bevezetésének egyik irányítója volt, pályázatkészítéssel is ott kezdett foglalkozni. 2010-ben szűnt meg a cég, Zsolt útja a versenyszférából egy költségvetési intézményhez vezetett: Sárváron, az Erdészeti Tudományos Intézet gazdasági szervezetének irányításával bízták meg. Annak, hogy 2013-ban váltott, prózai okai voltak: – Napi 70 kilométert vezettem Gyöngyösfaluból Sárvárra, és kicsik voltak a gyerekek, többet akartam velük lenni. Egy jó barátom, az akkor alakult Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gazdasági igazgatója projektvezetői pozícióra hívott Szombathelyre. Másfél év múlva már a Nyugat-magyarországi Egyetemhez tartozó Savaria Egyetemi Központban a szombathelyi műszaki képzést megalapozó, mintegy 400 millió forint támogatottságú Duálgép projekt pénzügyi vezetője lettem. 2015 és 2017 között az egyetemi központ igazgatója voltam, és a SEK gazdasági, adminisztrációs, üzemeltetési és pályázatokkal kapcsolatos teendőit koordináltam. 2017-től, már az ELTE égisze alatt, az ELTE Pályázati Központjának igazgatóhelyetteseként dolgozom.

2016-ban számos nagy pályázat jelent meg a felsőoktatás számára – ezek révén több mint 4 milliárd forint került Szombathelyre. A rengeteg munkát emeli ki ezzel kapcsolatban és a hatékony együttműködést – a tudományos-szakmai részt dr. Németh István rektorhelyettes, a pályázatok költségvetését és az adminisztratív hátterét ő dolgozta ki a SEK oktatóinak közreműködésével.

Zsolt a tanárképzés fejlesztésére és megújítására, az egészségfejlesztésre szolgáló projektet, az energetikai korszerűsítéseket, a gépészek nagyszerű eredményeit és a Bolyai-iskola felújítását támogató projektet is említi, továbbá a nemzetközi figyelmet kiérdemelt, mintegy 1 milliárd forint támogatású fényszennyezés-kutatási pályázatot, amely Kolláth Zoltán professzor nevéhez kötődik. Ez év októberétől az ELTE SEK szombathelyi kancellári ügyek koordinációs igazgatójának nevezte ki Pintér Zsoltot dr. Scheuer Gyula kancellár. A létesítményhasznosítástól az egyetemi központ külső partnereivel történő kapcsolattatáson keresztül, az akadémiai törekvések támogatásáig széles a feladatköre. Most év végén leginkább a hamarosan záruló projektekre koncentrál: fejfájást az okoz, hogy a megvalósítás fontos elemeit a vírushelyzet miatt egyelőre nem tudják a terveknek megfelelő ütemben teljesíteni. Csaknem tíz éve egy vállalkozásfejlesztési kft. tulajdonosa is – 162 nyertes pályázatnál tart a cég.

A maradék idejét szívügyének, a Digitális Batman kezdeményezésnek szenteli. A Covid-járvány első hullámában a kapcsolatrendszerét mozgósította: cégek, sportolók, magánemberek is megmozdultak hívására. Felajánlásaik nyomán több mint 300, nehéz anyagi helyzetben lévő gyerek jutott digitális eszközökhöz. A mozgalom mára országos akcióvá nőtt. Nemsokára indul a Digitális Batman karácsonyi árverés, amelyben igazi ritkaságok kerülnek kalapács alá. A licit bevételét ezúttal új digitális eszközökre fordítják, amelyeket rászoruló sportológyerekek kapnak edzőik ajánlása alapján.

