Piroska Dorottya ugrált örömében: T. Takács Tibor készített róla portrét – fotók

Virágos sötétkék blúzba öltözött a kilencéves Piroska Dorottya a rajzoláshoz. Az volt a kérése, hogy egy neves szombathelyi festőművész készítsen róla portrét.

Takács Tibort hívtuk, aki az első szóra jött, rengeteg teendője között szakított időt a gyermeknapi kívánság teljesítésére. Most is tárlatra készül művésztársakkal, ötödmagával egy sátorban állít ki. A megnyitóra meghívta a kislányt is, akinek az anyukája azt mondta: „Természetesen ott leszünk”.

Kiderült, hogy ismerték már egymást: Tibi a nagyszülőkről is készített rajzot az 50. házassági évfordulóra. Most is a mama szólt Dorottyának, mert ő olvasott a Vas Népében a kívánságteljesítésről. A kislány az ágy tetején ugrált örömében, mikor megtudta, hogy művészi portré készül róla – szeretné kitenni a szobája falára –, testvérének, a 11 éves Lukácsnak pedig felajánlotta, hogy jöjjön vele ő is a különleges alkalomra.

Dorottya még sohasem ült modellt, de jól tűrte a mozdulatlanságot. A rajz egy óra alatt nem készült el, mert a művésznek a saját gyerekeiért kellett menni, de meghívta a műtermébe Dorottyát az anyukájával, jövő héten befejezik. Még egy karikatúra is belefér majd az ajándékba.

Kiemelt képünkön: Piroska Dorottyáról egy belvárosi étterem teraszán rajzolt portrét T. Takács Tibor