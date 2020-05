Plusz 48 millió forint a répcelaki iskola korszerűsítésére

2017 őszén beszámoltunk arról: jelentős forrás érkezik a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI-ba. Időközben kiderült, többletforrás szükséges a folytatáshoz: a kormány mintegy 48 millió forinttal egészítette ki a támogatást.

Összesen 259 millió forintra pályázott sikerrel az intézmény: természettudományi terem és nyelvi laboratórium kialakítását, az oktatási eszközpark korszerűsítését, az elektromos hálózat megújítását, az épület akadálymentesítését tervezték. Szó esett arról is, hogy a répcelaki iskola uraiújfalui tagintézményébe is jut a támogatásból – ezzel a részleges akadálymentesítés és épületfelújítás is megvalósulhat.

Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója arról tájékoztatott: az iskola felújítása kapcsán eddig a tervezés, szervezés háttérmunkája zajlott. Eközben vált világossá, hogy többletforrás szükséges a folytatáshoz. A kormány mintegy 48 millió forinttal egészítette ki a támogatást, így a beruházás biztonsággal befejezhető. Az elmúlt években jelentősen emelkedtek az árak az építőiparban, ez a pályázatokra hatással volt, ezért sokszor van szükség lobbimunkára. Ágh Péter országgyűlési képviselő megjegyezte: – Közös munkánk révén sikerült megszerezni a kormány támogatását a többletforrások biztosításához, a pluszforrásokat a fiatalokat körülölelő környezet szebbé tételére lehet fordítani. Az elmúlt években összefogásunk eredményeként számos iskola születhetett újjá, bízom abban, hogy a sor ezzel az intézménnyel folytatódhat. Répce­lakon számos lépést tehettünk meg: nemrég jelenthettük be, hogy sikerült forrást szerezni bölcsődefejlesztésre, és a városközpont éke lehet a felújított Radó-ház.