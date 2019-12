Polgármesteri évértékelő Őriszentpéteren

Évértékelő közmeghallgatást tartottak az őrségi városban: Őr Zoltán polgármester foglalta össze a 2019-es év történéseit.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

Az éves beszámolót költségvetési adatokkal indította a település első embere: rekordnagyságú, több mint 700 millió forintos volt Őriszentpéter önkormányzatának 2019-es költ­ségvetési főösszege. Őr Zoltán elmondta: ez annak tudható be, hogy tartalmazza a megyei TOP pályázatokon fejlesztésekre nyert 350 millió forintos támogatási összeget. Két fontos tényező még árnyalja a képet: a helyi adók nagyságrendje, a másik pedig a néhány millió forintos tartalék. Az idén a 700 milliós költségvetési főösszeghez képest csak néhány millió forintos tartalékkal tudták nyitni az idei esztendőt – emelte ki a polgármester. Ismertette egyebek mellett a nagyberuházások állását, szólt a Zöld város projekt elemeiről: a sárga ház felújításáról, a zöldterület növeléséről, fitneszpark kialakításáról.

A sárga ház kapcsán elmondta: a projektzárás december végén várható, november végén lebontották az állványzatot, méltó pompájában tündökölhet az épület. A vadászati kiállításról is beszélt: a tárlatnak helyet adó épület felújítása lassan a végéhez ér, a létesítményt a tavasszal adják át. Kiemelte azt is, hogy a Savaria Múzeum négymilliós pályázati támogatással járul hozzá a kiállítás berendezéséhez és kialakításához. A beruházások mellett a rendezvényeket is értékelte a polgármester, aki úgy fogalmazott: látogatottsági csúcsokat döntött az Őrségi Vásár és a Tökfesztivál.

A beszámolót követően a résztvevők mondták el véleményüket, és tették fel kérdéseiket. A városlakók az utak, padkák és járdák, valamint a gyalogos híd megvilágítását vetették fel, valamint egy nyilvános illemhely építése is szóba került.