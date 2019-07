Pontosan ilyen géppel repült a Dallasban Jockey Ewing is – Vasvár felett repültünk

A Dallasból ismert legendás JetRanger egy félszáz éves példányát újította fel a napokban a HeliControl. Az utolsó tesztrepüléseknél ott voltunk mi is, hogy megnézzük a tájat Jockey szemszögéből is.

A város fölött már megszokott a helikopterek látványa, csakhogy nem minden helikopter egyforma, a Bell 206A JetRanger az egyik legnépszerűbb és legnagyobb darabszámban értékesített helikopter a repülés történetében. Klasszikus formájának, megbízhatóságának és könnyű vezethetőségének köszönhetően a mai napig rendkívül népszerű szerte a világon. Ha névről nem is, képről már sokaknak ismerős lehet a gép, hiszen gyakran feltűnt a Dallasban, ahol a főszereplő olajmágnás, a minden hájjal megkent Jockey Ewing rendszeresen használta az utazásnak ezt a formáját, ha valami bomba olajüzlet nézett ki valahol, vagy Cliff Barnes orra alá kellett gyorsan borsot törni, és tette mindezt a 206-os JetRangerrel. A gépet eredetileg az Amerikai Egyesült Államok hadserege számára kezdte fejleszteni a Bell Helicopter a 1960-as évek elején, ám végül a sereg egy másik gépet választott, mivel teljesítmény és terhelhetőség szempontjából nem találta megfelelőnek a YOH-4A kódjelű konstrukciót. A Bell persze nem akarta veszni hagyni a fejlesztésekbe ölt erőforrásokat, ezért áttervezte a helikoptert, megnyújtotta a gép törzsét, erősebb, sugárhajtású hajtóművel szerelte fel és 206A JetRanger néven dobta piacra. Az első példány 1966. január 10-én emelkedett a levegőbe.

Ennek a típusnak egy 1968-ban készített változatát rekonstruálta nemrégiben a helikopterek karbantartásával és felújításával foglalkozó HeliControl Kft. A munkálatok minden apró részletre kiterjedtek és a mintegy ezer munkaóra alatt, szinte újjávarázsolták az idén 51 éves 206-os típusú Bellt, amelynek értéke így kilenc számjegyű lett. Az utolsó simításokat megnéztük magunk is, és ha már ott voltunk, persze tettünk is egy kört a meglepően könnyű, üresen alig több mint 800 kilogrammos géppel. Mikor magasba emelkedtünk és a mutató elérte a százat, arra gondoltam, jó, ha hatvannak tűnik a fák fölötti suhanás. Csakhogy mint kiderült a 100 nem km/h-ban értendő, hanem mérföldben, vagyis amit én 60 km/h-nak éreztem az a valóságban 160 km/h volt. Odafönt távolra kerül minden referenciapont, márpedig, ha nincs mihez viszonyítanunk, a sebesség is kevésbé érezhető. Gyanút akkor foghatunk, amikor kiderül, Szombathely mindössze öt percre van, egy budapesti kiruccanáshoz pedig egy órára sincs szükség.

A helikopter krónikájához hozzá tartozik, hogy egészen 1995-ig a finn rendőrség használta, majd egy holland befektető révén került Magyarországra. Ebben az időszakban több fejlesztésen is átesett a 206-os, többek között a régi C18 kódjelű Allison hajtóművét, az erősebb C20-asra cserélték. Első 12 évében közel 4000 órát repült Magyarországon, miközben többször feltűnt híres külföldi filmforgatásokon is. A kívül-belül megújult gépen a legkevésbé sem látszik, hogy félszáz éves is elmúlt, így mostani állapotában igazi ritkaságnak számít. Persze a helikopterezés általában véve is ritka. Oletics Imre, a gépet tulajdonló FLY4LESS Kft. ügyvezető igazgatója szerint, a százat sem éri el a magáncégek kezében lévő gépek száma, azok pedig, akik úgy tartanak helikoptert, mint más autót, vagyis ha úri kedvük úgy tartja, azzal ruccannak haza, vagy mennek munkába, nos, ők talán öten sincsenek.

Mikor repültünk Vasvár felett, annak ellenére kicsit Jockey Ewingnak éreztem magam, hogy a kezemben lévő stroboszkópot időnként a rotorokra kellett irányítanom, hogy a mögöttem ülő szakember lássa, jól állították-e be a lapátokat. A gépet Nagy László, egy fiatal pilóta vezette olyan könnyedséggel, hogy az embernek kedve támadt a pilótavizsgához is. Jelenleg Magyarországon pilótaképzés csak magáncégeknél lehetséges, a 45 órányi gyakorlati repülés mellett vizsgázni kell elméletből is. Mindenekelőtt persze meg kell felelnünk egészségügyileg is. Természetesen itt a képzés sem olcsó, valamivel több mint hatmillió forintos költséggel kell számolnunk, mire kezünkben tarthatjuk a pilótajogsit, amit egyébként hivatalosan Szakszolgálati Engedélynek hívnak. Ha ez megvan, saját szórakozásunkra repkedhetünk, de ahhoz, hogy munkát vállalhassunk, még több mint száz órát kell töltenünk a pilótafül-

kében. Ahhoz pedig, hogy a légi mentőknél vállalhassunk szolgálatot, legalább ezer óra kell, amiből ötszázat helikopteren kell teljesítenünk.