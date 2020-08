Pörgés ötszáz alatt is a Rába-parton – Pásztor Anna hálát adott

A járványügyi intézkedések nem tették lehetővé az ötszáz fősnél nagyobb rendezvények megtartását, így az AlteRába Fesztivál főszervezője, Hegedüs László „Hege” is kényszerhelyzetben találta – és hamar fel is találta – magát. Szombaton Rába-parti koncerteken jártunk.

Mert Hege úgy döntött végül, hogy a nyári hétvégékre szervezi a koncerteket. Szombaton a Pál Kriszti Acoustic és az Anna and the Barbies lépett színpadra – koncertezőket faggattunk élményeikről.

Hege ars poeticája szerint az idei nyár számukra, szervezők számára sokkal inkább a zeneiparban dolgozók megsegítéséről, mintsem saját bevételeik gyarapításáról szólt. Hétvégente általában minden este egy-egy fellépő koncertezett a Rába-parton, némelyek előzenekar kíséretében, de a létszámot minden esetben ötszáz főre maximalizálták; az előírtak szerint.

Szombaton Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekesnője háláját fejezte ki ezért az ötletért, hiszen – mint mondta – a körmendi koncert egész nyáron kapaszkodóként lebegett előttük. Elmondta azt is, hogy az elmúlt hónapokban nem igazán voltak fellépéseik, így aztán rögtön arról biztosította körmendi közönségét, hogy az összes, idáig összegyűlt energiáját nekik adja az est folyamán. És ha valakinek, akkor Pásztor Annának van energiája. Az énekesnő a „sivatagos nyár” kis oázisaként jellemezte Körmendet.

Egész este lógott a vihar lába, ám a koncertlátógatókat ez nem ijesztette el a Rába Szabadidőközpont udvaráról. Többségük elmondta: bánják, hogy idén nem tarthatták meg a fesztivált, de ebben a formában is szívesen látogattak ki a zenés rendezvényre, nem riasztja vissza őket a vírushelyzet.

Buti Nikolett és Szallár Katalin idén csak a hétvégi Anna and the Barbies-koncertre látogattak ki, de biztosak benne, hogy ha lett volna fesztivál, az egyik napján ott lettek volna – körmendiként minden évben így tesznek. Niki elmondta, különösen a Follow the Flow együttesre lett volna kíváncsi, így reméli, hogy a jövő évi repertoárban ott lesz a banda.

– Tavaly voltam először AlteRábán, két nap is. Idén bérletet vettem, amit jövőre fogok majd felhasználni. Pénteken számoltam össze: május óta a mai a huszonegyedik koncertem. Itt, Körmenden is majdnem minden hétvégén kint voltam – tudtuk meg Vámosi Pétertől. Hozzátette: nem tart a vírustól, mert nem érzi a saját bőrén, az ismerősei között sem volt olyan, aki megfertőződött volna.

Szintén nem tántorította vissza a vírushelyzet a Kiss testvéreket, Ferencet és Gábort, valamint Horváth Árpádot sem. Úgy gondolják, hogy szabadtéri koncerten kisebb esélyük van megfertőződni – zárt terembe már nem biztos, hogy elmennének bulizni. Ők hárman egyébként „törzsalteresnek” számítanak, minden évben ott tombolnak a fesztiválon.