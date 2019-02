Portréképeket készít a szombathelyi fotós, hogy segítsen – bárki tehet felajánlást

Lovagi Milán szombathelyi fényképész beteg gyerekeknek gyűjtő jótékonysági akciója hatalmas sikert aratott. Pillanatokon belül robbant a Facebook-kampány és már túlnőtt Vas megye határain is. Az egyik ilyen jótékonysági alkalom előtt látogattuk meg a fotóst.

Lovagi Milán elmondta, már régóta szeretett volna valahogy segíteni, jót tenni a hivatásával, ezért folyamatosan kereste a lehetőségeket. Az interneten talált rá véletlenül a Démétér Házra. A Démétér Alapítvány a vérképző őssejt-­transzplantáción átesett gyermekek gyógyulásában nyújt segítséget. Biztosítja a család közelségét a beavatkozás körüli nehéz időszakban a Szent László Kórház területén lévő Démétér Házban. A szombathelyi fotós egyből felvette a kapcsolatot az alapítvánnyal, akik nagyon megörültek a le­hetőségnek. Az első személyes találkozó alkalmával már képeket is készített a ház mindennapi életéről. Ezekkel az elkapott pillanatokkal indult el az 1000 szív a Démétér házért Facebook-oldal.

A jótékonysági akció lényege, hogy fekete-fehér portréképeket ké­szít azokról, akik a megjelölt időpontban ellátogatnak hozzá. A képekért cserébe mindenki a pénztárcájához mér­ten tehet egy felajánlást. Ez az összeg egy külön kis dobozban gyűlik, a pénz teljes egészében az alapítványé lesz majd.

Lovagi Milán elmondta, azért is különleges ez a rendszer, mert nem sok olyan gyűjtőakció van, ahol az adakozó jó cselekedetéért kap is valamit cserébe. Itt pedig nem csak portréképekhez jutnak a megjelentek, de a Horgoljunk örömöt a gyermekek arcára csoport felajánlásából mindenki hazavihet egy kis kézzel készült szívecskét is.

A fotós hozzátette: januárban kezdte el a munkát, mert úgy gondolta, decemberben sok a jótékonysági akció. Amint megcsinálta a program külön oldalát, rengeteg lett az érdeklődő. A második alkalommal már több mint százan mentek el hozzá. Azóta Sopronból, Budapestről is megkeresik. A legnépszerűbb délutánon csaknem kétszázan álltak kamerája elé. A cél eredetileg az volt, hogy ezer embert sikerüljön mozgósítani. Ezt már elérték, de akkora az érdeklődés, hogy folytatják a munkát. Iskolák, óvodák, mun­kahelyek is megkeresik. Ottjártunkkor, is rengetegen érkeztek az Uránia Üzletházba. Eredetileg 15 órakor kezdődött volna a fotózás, de már fél órával korábban is elkezdtek szállingózni az emberek. A fényképezés emberenként körülbelül öt percet vesz i­gény­be.

Szalai Horváth Alex azt mondta, ő az anyukájától hal­lott az akcióról, és nagyon ö­rült, hogy ilyen lehetőséggel segíthet a beteg gyerekeknek. Testvére, Hanna nagyszerűnek tartja a kezdeményezést, egy percig sem volt kétséges, hogy mindenképpen részt sze­retne ebben venni.

Goncsarenko Karina osztályából már többen is fotózkodtak. Ő is mindig szeretett volna segíteni, de eddig nem találta a megfelelő lehetőséget. Most egyből élt is vele. Ő is testvérével érkezett, Miléna szerint azért jó ez a fotózás, mert így könnyebb megmozgatni az embereket, kézzelfoghatóbbnak tűnik így az adományozás.

Simonné Alasz Mónika kislányával, Natival érkezett. Ő a közösségi média felületein látta a fényképész munkáját, és amikor elolvasta, mi áll a háttérben, nagyon megtetszett neki a terv, azonnal csatlakozni akartak.