Pozitív lett a burgenlandi focicsapat egyik játékosának koronavírus tesztje

A koronavírus-járvány a sportolókat és a sportélet minden szereplőjét, köztük a sportfotózást is komolyan érinti.

A focisták már megkezdhették edzéseiket Burgenlandban, májustól a hobbisportolók előtt is megnyílnak a kültéri sportlétesítmények, azonban a sportfotósok munkája még bizonytalan – írja az orf.at.

Csaknem hat hete nem játszottak futballmérkőzéseket az országos bajnokságban. A koronavírus okozta kényszerszünet után azonban a SV Mattersburg is megkezdte edzéseit. Az országos futballbajnokságban játszó klubok számára az újrakezdés feltétele volt, hogy a klub minden játékosán és minden munkatársán, akik az edzéseken részt vesznek, koronavírus tesztet kell végezni.

Az SV Mattersburg egyik meg nem nevezett játékosának pozitív lett a teszteredménye és jelenleg is karanténban van. Mielőtt újra részt venne az edzéseken, újabb tesztet fognak elvégezni rajta. Azoknak a játékosoknak és munkatársaknak, akiknek negatív lett a teszteredménye kisebb csoportokban szabad edzeni, ami azt jelenti, hogy az edzések hat játékosból álló csoportokban zajlódhatnak. A koronavírus miatti szabályozások a szurkolókat is érintik. Június végéig nem lehet nyilvános rendezvényeket tartani és ez magában foglalja a sporteseményeket is, ahogy a szurkolóközönséget is.

Május 1-el újra megnyitják a szabadidős-és szabadtéri sportlétesítményeket, csaknem 600 profi sportoló kezdheti meg ismét az edzést, de a csapat- és küzdősportokat űzőknek még várniuk kell. Szigorú szabályozások lesznek érvényesek, 20 négyzetméterenként egy ember lehet a helyiségekben. A futásnál, kerékpározásnál érvényes, legalább 2 méteres távolságot továbbra is be kell tartani.

A szabályozások a legtöbb sportfotóst is érintik, köztük a felsőőri Vass Jennifert. – Nekem munka is, pénz is nagyon sok kimaradt és most, ahogy hallottam, focimérkőzések megint lesznek, viszont a média nem mehet, mert közönség nélkül játszák le a meccseket – mondta Vass Jennifer.