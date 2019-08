Profi szemlélettel dolgozik az új ügyvezető Körmenden, Hajba Ádám

Hajba Ádám július elsejétől látja el az Egis Körmend kosárcsapatának ügyvezetői teendőit. Nem ismeretlen a vasi együttesnél, hiszen évekig dolgozott itt nemzetközi kapcsolattartóként. Az ügyvezetői munka egyszerre megtiszteltetés és kihívás számára. Célja egy XXI. századi profi klub kiépítése, amelyben nagy hangsúlyt kap a minőségi utánpótlás-nevelés.

Az Egis Körmend új ügyvezetője, Hajba Ádám mozgalmas heteken van túl. Épült, épül a következő szezon körmendi csapata, eddig játékoskiválasztások, szerződéskötések zajlottak, a héten meg már indul a felkészülési időszak. Az orvosi vizsgálatok és szűrések után augusztus 21-ére lesz teljes a keret, addig néhány hiányzóval számolnia kell Matthias Zollner vezetőedzőnek. A körmendi csapatkapitány, Ferencz Csaba a válogatottnál van, és Erjon Kastrati is csak a hét végén csatlakozik új csapatához.

15 éve a csapat mellett

– Amikor felkértek az ügyvezetői posztra, tudtam, hogy el kell fogadnom, mert igen sokat jelent nekem a körmendi kosárlabda. Tizenöt éve vagyok a csapat mellett, eddig nemzetközi kapcsolattartóként segítettem a munkát. A FIBA-val való kommunikáció, a nemzetközi meccsek, az utazások, valamint a külföldi csapatokkal kapcsolatos ügyek mind hozzám tartoztak. Az évek alatt sok tapasztalatot szereztem, azt gondolom, hogy van rálátásom a klub ügyeire és működtetésére. A feladat nem könnyű, pláne úgy, hogy én nem főállású klubvezető vagyok. Ha lehet úgy fogalmazni, másodállásban látom el a munkát, mert amúgy informatikai vezetőként dolgozom egy cégnél. Mérlegelnem kellett, hogy egy főállás és a család mellett belefér-e ez a nagy kihívás. Azért vállaltam el a klubvezetői munkát, mert szerintem több területen is van fejlődési potenciál, itt elsősorban a hatékony kommunikációra, a marketing- és PR-területre, valamint a szervezettségre gondolok. Nem is beszélve arról az új utánpótlásprogramról, amelyet most indítottunk el tehetséges fiatalokkal és profi szakemberekkel – kezdte a nagy múlttal rendelkező körmendi kosárlabdaklub új vezetője.

Hajba Ádám azt is elmondta, hogy az elmúlt hetek az igazolásokról szóltak. Két távozóval kellett számolniuk. Csorvási Milán az Alba Fehérvárnál folytatja, Lajsz Gergely pedig Jászberénybe távozott. Előbbinek anyagi okai voltak, Lajsz pedig azért ment el, mert gyakorlatilag elfogyott a tér körülötte, hiszen Durázi Krisztofer és Filipovic Stefan szerződtetésével nagyon kevés lehetőség jutott volna neki. Az új játékosok kiválasztását Matthias Zollner vezetőedző és Ziga Mravljak másodedző végezték. Több száz játékost nézett meg a két szakember, rengeteg ajánlat készült, végül a két magyar igazolás mellé eddig négy külföldi írt alá a piros-feketékhez.

Légiós ügyek

– A tavalyi légiósaink közül szerettük volna megtartani Leyton Hammondsot, sokáig tárgyaltunk vele, de végül Lengyelországot választotta. Xavier Thames volt a másik, akihez ragaszkodtunk volna, ott is közel volt a megegyezés, de nem jött össze. Nem titok az sem, hogy korábbi játékosunk, Lenzelle Smith is a kiszemeltjeink között volt, de anyagi okok miatt ő is máshová szerződött. Érkezett viszont Travis Taylor, akivel 1+1 éves szerződést kötöttünk. Az ő felesége osztrák, így nagyobb a kötődése a környékhez, vele hosszabb távon számolunk. Csakúgy, mint a koszovói Erjon Kastratival, akiben a szakemberek szerint nagy lehetőség van. Két rookie-t, vagyis újoncot is igazoltunk: Jordon Varnado és Kerwin

Roach már vasárnap megérkeztek Körmendre. Mindketten kiemelkedő adottságokkal bíró játékosok, fiatalos lendülettel, így nagy reményt fűzünk hozzájuk. Még egy légiós hely kiadó, napokon belül erre is pont kerül.

Közben elindult egy kiemelt utánpótlásprogram is Körmenden, ami azt célozza, hogy évente két-három tehetséges fia­talt beépítsenek a felnőtt keretbe. A projektet Ziga Mravljak vezeti, Patai Benjamin edzői feladatokat lát el, Sasa Ogrizovic pedig erőnléti trénerként vesz részt a munkában. Mellettük új arc még Németh Levente, aki kosárlabda-szakedzőnek tanul és szintén segít a fiataloknál.

Utánpótlás-nevelés

– Nem akartunk belemenni a pénzköltési versenybe, inkább azt az utat választottuk, hogy saját magunk nevelünk minőségi játékosokat. A szabályok változásával igazából nem is volt más választásunk. Igen nagy hangsúlyt kapnak a következő években a magyar játékosok, döntő lesz, ki, milyen utánpótlásbázist tud kiépíteni. Tehetséges fiataljaink előtt nyitva áll a kapu, bárki a nagycsapatba kerülhet megfelelő hozzáállással. De nem csak az edzésmunkán van a hangsúly. Profi szemlélettel dolgozunk: játékosaink angolul tanulnak, szakemberek táplálkozási tanácsokkal látják el őket és komoly szerepet kap a mentális felkészítés is.

Először szeptember 7-én láthatja a közönség az új csapatot, a piros-feketék akkor edzőmeccsen lépnek pályára hazai környezetben. Két felkészülési torna van tervben: egy Fürstenfelden és a saját rendezésű Mogyorósy Szilárd Emléktorna.

Hajba Ádám végül a célokról is beszélt. Elmondta, hogy a legjobb nyolc közé kerülés az elsődleges cél, továbbá az, hogy a nemzetközi porondon is jól szerepeljenek. A FIBA Europe Cupban szeretnének továbbjutni a csoportból, emellett az idén is elindul a csapat az Alpok Adria Kupában, ahol elsősorban a fiataloknak szánnak nagy szerepet.

Kőkemény üzleti élet

– Tudomásul kell venni, hogy Körmend egy 12 ezer lakosú kis település. A lehetőségeink szűkebbek, mint egy nagyvárosnak. De nagyra értékelem, hogy a város teljes mellszélességgel támogatja a csapatot, és itt nem az anyagiakra gondolok. A profi szemléletet nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ezen a téren fel kell nőnünk a feladathoz. Már nem úgy van, mint régen, hogy egy jó szóért szívességet tesznek az emberek. Kőkemény üzleti élet van, ahol ki kell fizetni az ügynököket, akiknek természetesen az a céljuk, hogy a lehető legmagasabb áron keljen el a játékosuk. Fontos a reklámérték, az ismertség, a hatékony kommunikáció. Azt gondolom, az irányvonalak nagyon jók, minden adott a minőségi munkához, a hosszú távú tervek megvalósításához. Azon dolgozunk minden nap, hogy egy stabil alapokon álló, sikeres klubot építsünk, ami a jövőbe mutat és hosszú távon okoz örömet a szurkolóknak.