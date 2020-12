Pszichológia mesterképzés indul Szombathelyen

Ötven hallgató tanul szeptember óta az ELTE PPK pszichológia alapképzés első évfolyamán a megyeszékhelyen. A félév tapasztalatairól és a jövőre induló mesterképzésről dr. Pachner Orsolya képzési koordinátort, dr. Remete Eszter adjunktust és dr. Demetrovics Zsolt dékánt kérdeztük.

Lelkes oktatói és hallgatói gárda dolgozik az ELTE Károlyi Gáspár téri E-épületében – a vírushelyzetben kényszerűen online. A félév első felében jelenléti formában oktatták a hallgatókat, így személyesen is volt módjuk megismerkedni, mondják az oktatók. Javarészt a Nyugat-Dunántúlról érkeztek ide pszichológiát tanulni a fiatalok, de budapesti és bajai hallgatójuk is van – változatos a korösszetételük és az érdeklődésük. Pachner Orsolya arról számol be, hogy az oktatók száma is nagy ütemben bővült: négy új kolléga kezdett az utóbbi hónapban – célzottan azért, hogy a mesterképzés indításának feltételeit megteremtsék. E téren is folyamatos építkezés várható.

Jövő szeptemberben tehát az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara pszichológia mesterképzést indít Szombathelyen. A képzési felelőstől megtudjuk: pszichológia alapképzést végzettek számára lesz nyitott a négy féléves lehetőség, amelyre felvételizni kell majd. Az ELTE-n a pszichológia mesterképzésnek hétféle specializációja van, Szombathelyen egyelőre a klinikai és egészségpszichológiai specializációt tervezik indítani. Remete Eszter még felhívja a figyelmet: párhuzamosan indul az alapképzés második évfolyama is.

– Jól működik helyben az oktatói gárda. A hallgatókkal közös munkában gondolkodunk és aktív a szakmai együttműködés az ELTE PPK-n belül a budapesti kollégákkal is. A helyi sajátosságok már alakulnak, kibontakozóban van a szombathelyi pszichológia-identitás, ebben egymás partnerei. Cél a minőségi képzés fenntartása hosszú távon, ehhez helyben értékes bázis kell, ami vonzó a hallgatóknak, ezáltal a tudományos életben is láthatóvá válnak.

– Mostanra adottak a szak indításának feltételei a szakemberi és infrastrukturális kritériumok tekintetében is. Ezen túl célunk, hogy olyan képzés induljon Szombathelyen, amelyik a minőség és a nyújtott szolgáltatások tekintetében megfeleltethető a budapestinek. Aki Szombathelyen végez, az ugyanazt az ELTE-diplomát kapja. Mindez magas elvárást jelent: a budapesti ELTE pszichológia a nemzetközi rangsorokban előkelő helyen, az első 300 képzésben van jelen, ami regionálisan is egyedülálló – hangsúlyozza Demetrovics Zsolt dékán.

A szombathelyi képzés nagy előnyének a lényegesen alacsonyabb létszámot nevezi, amiből a hallgatók egyértelműen profitálhatnak, hiszen családiasabb légkör és még intenzívebb közösségi élet alakulhat ki. – Az első pillanattól ötéves képzésben gondolkodtunk: három év után nem ad olyan jogosítványt a képzés, amellyel pszichológusként tud valaki tevékenykedni. Folyamatos építkezés zajlik, jó ütemben és a tervek szerint haladt minden, így megvalósulhat, ami tavaly csak elképzelés volt.

Kiemelt képünkön: Dr. Pachner Orsolya és dr. Remete Eszter a Károlyi Gáspár téri E-épületben