Pszichopandémia: a lelki betegségek időszaka jöhet el – Vörös Orsolya pszichológust kérdeztük

Teljesen új helyzet elé állította a 2020-as év az emberiséget. Hamar kiderült, hogy a koronavírus megjelenése életünk minden területére, így mentális egészségünkre is hatással lesz, az egyéntől kezdve az egész társadalomig. A kényszerű elzártságnak jelentős és hosszan tartó negatív pszichés hatásai várhatók.

A pandémia jogi és pszichológiai értelemben is a katasztrófák közé tartozik, persze, más lefolyású, mint egy földrengés vagy árvíz. Működési mechanizmusának megfelelően, miután megérkezett a járvány híre tavaly tavasszal, az intenzív érzelmi reakciók (tehetetlenség, félelem) mellett a túlélési ösztön kezdett erősen működni az emberekben, és összefogás mutatkozott a remény fázisában. Az idő hosszúsága miatt azonban kialakult a karanténfáradtság: a csalódás, a kiábrándulás és folyamatos stressz és a gyászfeldolgozás időszaka, és ezzel együtt egy „lebegő szorongás”, mivel a jelenlegi helyzetben nem következett el a végső helyreállító fázis, hiszen egy újabb hullám esetén újraindultak a szakaszok, ezzel együtt az érzelmi hullámzás. Itt tartunk most – idézte fel Vörös Orsolya, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (Efi) pszichológusa.

– A mentális betegséggel küzdőknek, vagy akiket korábban trauma, stressz ért, lezáratlan gyászfolyamatuk van, különösen nehéz most. Felerősödhetnek a stressz, a szorongás, a pánik, a depresszió tünetei. A járvány, az izolációs helyzet lecsengése és a betegség visszaszorítása után pszichopandémiára – a pszichiátriai betegek számának növekedésére lehet számítani. Nagy szükség van arra, hogy a lelki oldalt is megtámogassuk. Ezt kezdik felismerni a háziorvosok, akik továbbirányíthatják a pácienseket a megfelelő szakemberekhez – mondja Orsolya. Az Efibe is eljutnak segítségre szorulók. „Beszélgessünk” címmel programsorozatuk indult a középiskolások és az idősebb korosztály számára, mentálhigiénés szakember irányításával. A résztvevők megélhetik, hogy a nehézségeikkel nincsenek egyedül, és újraértelmezhetik elakadásaikat.

– Nemcsak az idős korosztályt terhelte meg a pandémia, akikről korábban feltételeztük, hanem a 21–40 év közöttieket, és kifejezetten nehéz időszakot élnek meg a középiskolások is – jegyzi meg a szakember. A járvány negatív hatásai súlyosan kiterjednek az egészségügyi dolgozók és pedagógusok mentális egészségére is, ők fokozott figyelmet, pszichés támogatást igényelnek.

És mit tehetünk magunkért?

– Normalizáljuk a gondolatainkat, és nézzünk szembe az érzéseinkkel: természetes a félelem, a szorongás, de keressük a hálaérzést is magunkban. És éljük meg tudatosan a jelen pillanatot: ha a múlton és a jövőn agyalunk, az erős szorongást okozhat. Séta közben kapcsoljuk be az érzékszerveinket, csak figyeljük a környezetünket. Segít a relaxáció, a meditáció, a sport. A tudatosság a lényeg, amit a gyerekekkel együtt is gyakorolhatunk. (Mondj három pozitív dolgot a mai napról!) E technikákon túl, aki hajlamos a negatív érzések görgetésére, annak érdemes szakembert keresni. Az öngondoskodást támogatják az ingyen letölthető applikációk légzőgyakorlatokkal, önszuggesztiós, meditációs hanganyaggal. Vannak Covid-betegeknek és egészségügyi dolgozóknak létrehozott gyakorlati online alkalmazások is. Alakultak pro bono egyesületek, amelyek ingyenes online pszichológiai segítségnyújtást kínálnak. Mindez hatalmas lehetőség: miközben bezárt a világ, ilyen szempontból kinyíltak a lehetőségek.

Kiemelt képünkön: Vörös Orsolya: „Nézzünk szembe a negatív érzéseinkkel”