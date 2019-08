Pulya és a magyar szálak – 1989-ben megszűnt a határsáv, Oberpullendorfban kirándultunk

Kedves kis burgenlandi városka Felsőpulya. Bár csak háromezer lakosa van, kiépítettsége ennél jóval többet sejtet. Ilyennek látta a Vas Népe újságírója harminc évvel ezelőtt Oberpullendorfot.

Az utcák, terek gondozottak és tiszták, a bevásárlónegyed impozáns. Üzlet üzlet hátán, az az érzése a látogatónak, hogy itt mindenki kereskedik. Ez részben igaz is. Az osztrák állam ösztönzi a vállalkozást, kiváltképpen keleti (magyar) határa mentén. Kedvező feltételekkel jut kölcsönhöz a boltot nyitó, és az adózás sem vészes. Virágzik is az üzlet, nem utolsósorban a magyar vendégeknek köszönhetően. Márpedig magyarból sok van. Kőszeg 15 kilométer, az utak jók. Ama bizonyos nagy rohamkor a kisvárost valósággal „megszálltuk”, és megtörtént az, amire egyetlen pulyai sem gondolt: a boltokból kifogyott a készlet… Most csendesebbek a nappalok, inkább a turisták jönnek, nézelődni. Látnivaló akad elég. Főleg nekünk, hiszen Pulya Trianon előtt színmagyar település volt. Mármint a középső része, ahol ma is sok a tárgyi emlék.

A magyar templom nem vett tudomást az elmúlt időkről, régi fényében ragyog. Őrzik a világháborús emlékművet és más magyar vonatkozású építményeket. A plébánián magyar nyelvű felirat, és beljebb, a könyvtáron úgyszintén. Igen, még ma is sok itt a magát magyarnak valló ember, bár a nyelvet egyre nehezebben beszélik. Pedig most igazán kapós az, aki szót tud érteni velünk, mondjuk egy videóüzletben.

A városka feletti dombon régi temető, többnyire magyar nevekkel. Innét szép kilátás nyílik a tájra. Látható egész Középpulya s Alsópulya is, ahol horvátok élnek. Átellenben, a felsőőri „dombon” pazar építmény – sport- és kultúrcentrum. Amíg bekapjuk húsz­schillinges melegszendvicsünket, az ablakon át izgalmas teniszpartit láthatunk. De van kondicionálóterem, diszkó, bár, tekepálya és így tovább. A helybéliek szívesen „kihúznak” a városból vásáridőben, s mi csak irigyelhetjük azt az infrastruktúrát, amely nem csak szavakban teszi lehetővé az egészséges életmódot. Felsőpulya egyre felkapottabb, ebben közrejátszhat magyaros szépsége is. A régi kis házak, a mértéktartóan gazdag újak, az itt élők vendégszeretete: itt otthon érezzük magunkat. Jobban, mint más burgenlandi városkákban. Talán mert több összekötő szál maradt meg a régi időkből, s láthatóan vigyázzák, óvják a magyar emlékeket. Másra is gondolnak. A városka főterén most építik az új parkolót és illemhelyet, amit a magyar turisták már ugyancsak sürgettek. Igaz, itt minden pénzbe kerül, de valahogy barátságosabb az egész. Igen, azok a bizonyos szálak.