Pusztított a vihar Vas megyében – Fennakadások a vasúti közlekedésben (Fotók, Videó)

Megyénket is sújtotta az ítéletidő, de Zala még ennél is rosszabbul járt, több helyen is dió nagyságú jég tarolta le a településeket.

Mint ahogy arról részletesen beszámoltunk, jégesővel és jelentős mennyiségű csapadékkal érkezett meg a vihar szombat késő délután Vas megyébe. A vihar megmozgatta megyénket, sokan fotókat, videókat küldtek a kialakult helyzetről, de közösségi oldalunkon kommentben is igyekeztek tájékoztatni olvasóink a másikat. Szombathely, és Sárvár még viszonylag jól megúszta, mivel jég nem, csak eső érkezett a városokra, ezért komolyabb károk nem keletkeztek. Felsőszölnökről olvasónk küldött videót, amin látható, hogy helyenként bokáig ért a víz, és hatalmas tócsák alakultak ki. A jelentős mennyiségű esővíz eltelítette az elvezetőrendszert, ezért beöntött a kertekbe is. A legrosszabbul mégis Velem járt, ahova mi is kilátogattunk a vihar után, és részletesen beszámoltunk a látottakról. Majdnem húsz percig zuhogott az eső és a jég, előbb borsó, aztán cseresznye nagyságú szemekben. Ráadásul a vihar idején a velemiek nagy része önkormányzati kiránduláson, Szlovéniában járt. Sokan bizonyára csak hazaérkezésük után szembesültek a vihar okozta károkkal. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a viharos időjárás több vonalon is fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben – tudatta vasárnap kora reggel a Mávinform. Váczi Viktor sajtóügyeletes az MTI-vel közölte: több helyen fák dőltek a vasúti pályára és a felsővezeték is leszakadt. Vasárnap délelőtt még több vonalon várhatóak korlátozások a személyszállító vonatok közlekedésében. A Székesfehérvár-Szombathely vonalon várhatóan délig viszik pótlóbuszok az utasokat Veszprém és Ajka között a kidőlt fák eltávolítása és a felsővezeték helyreállítása miatt. A menetidő 30-60 perccel megnő. Az ítéletidőből kijutott rendesen Vas megyének is, de a legrosszabbul mégis a szomszédos Zala megye járt, ahol dió nagyságú jég pusztított, és olyan jelentős mennyiségű csapadék esett, hogy több településen is a felgyülemlett esővíz az utcákon hömpölygött. A zalaegerszegi stadionban a ZTE öregfiúk – Haladás öregfiúk gálameccset még le tudták játszani, de az utána következő felkészülési mérkőzést – ahol Dzsudzsák Balázs is pályára lépett – már félbe kellett szakítani. Elhagyni a stadiont sem volt egyszerű, lévén, hogy csak egy bejáratot nyitottak meg az eseményre.