Rábapatyon petézett le a világ egyik legszebb lepkéje

Magyarországon eddig csak néhány helyről került elő az oleander szender. Megjelenése még mindig szenzációnak számít, és ha valahol feltűnik ez a nálunk ritka vándorlepke, lázba hozza a tudósokat. Szeptember elején Rábapatyon jelentek meg a szender feltűnő hernyói. Egy példány jutott az ELTE szombathelyi kampuszára is, ahol a biológia tanszék laborjában sikeresen kifejlődött.

– Először csak a furcsa golyócskákat vettem észre a leanderek körül, amikor szeptember első hétvégéjén megöntöztem őket. Aztán hamarosan előkerültek a golyókat „termelő” hernyók is – meséli a Rábapatyon élő Királyné Remport Zsanett. – Mind a 15 leanderünkön volt belőle. Még nem láttam hasonlókat, ezért lefotóztam őket, és a képeket feltöltöttem a Facebookra, ahol tagja vagyok egy kertbarát csoportnak. Nagyon gyorsan kaptam ezer lájkot és rengeteg hozzászólást. Hamar kiderült, hogy ez egy különleges ritkaság, sőt hamarosan jelentkezett is egy budapesti lepkész a hernyókért.

A közgazdász anyuka három gyermekének is tetszettek a hernyók, szorgosan etetgették is őket. Vittek belőlük a rábapatyi általános iskola igazgatójának, Huszár Juditnak, aki maga is biológus. Ő vette fel a kapcsolatot dr. Szinetár Csaba zoológussal, az ELTE SEK tanárával, aki egy hernyót a gondjaiba vett. A „babalepke” szépen bebábozódott, s három hét múlva, pár napja a biológia tanszék laborjában a bábból előbújt a gyönyörűséges oleander szender. Hamarosan útra kelhet vissza, Dél-Európa felé. – Ez az éjszakai lepke, a nálunk dísznövényként tartott leanderhez kötődik – tudjuk meg dr. Szinetár Csabától.

– Eredetileg Afrika tropikus, szubtropikus területein él, de előfordul a mediterráneumban is. Az első nemzedék egyes példányai nyár elején, akár több száz kilométert vándorolva eljutnak Közép-Európáig. A klímaváltozás okozta felmelegedés egyre kedvezőbb feltételeket teremt itt számukra. Télre viszont visszamennek délre. Nálunk egyelőre nem tud áttelelni, tömeges megjelenésétől nem kell tartani. Az oleander szender a többi szenderhez hasonlóan gyors röptű lepke, a kolibrikhez hasonlóan egyhelyben is tud repülni, így is táplálkozik, pödörnyelvét a virágokba nyújtva szívja ki a nektárt.