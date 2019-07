Rágcsálóirtás Szombathelyen – Több helyen is találkozhatunk méreggel

A város több pontján is találkozhatunk olyan feliratokkal, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a közelben mérget helyeztek ki a szakemberek. Feltüntetik azt is, hogy a szer ellen mi a hatásos ellenanyag.

Palkó László kártevőirtó azt mondja, napi 15–20 bejelentést is kapnak magánszemélyektől, lakásszövetkezetektől és az önkormányzattól, ezért arról nincsen pontos lista, hogy jelenleg melyik utcákban van kint irtószer.

Ugyanakkor minden ilyen helyen tábla vagy felirat figyelmezteti az arra járókat. A mérget a felhívás ötméteres körzetében helyezik ki, lehetőleg rejtve, hogy például egy kisgyerek vagy egy pórázon sétáltatott kutya ne tudja azt észrevétlenül felkapni.

Ezek a mérgek a szabályoknak megfelelően keserűek, tehát sem az állatok sem a kisgyerekek nem szívesen nyelik azt le. Ha a gyerek a szájába veszi, de azonnal kiköpi, nincs is szükség orvosi beavatkozásra. Ha csak megfogta, elég egy alapos kézmosás. De ha felmerül a gyanú, hogy lenyelte, forduljunk orvoshoz. A patkányméreg ellenszere a K-vitamin. Kisállatok esetében is ez a teendő, de ilyenkor több mint 24 óránk van eljutni az állatorvoshoz, nem azonnal hat a méreg. A macskákra is figyeljünk oda, ha például a négylábú szája vagy orra vérezni kezd, azonnal vigyük a rendelőbe: gyanakodjunk mérgezésre.

A városban egyébként mindent összevetve nincs túl sok probléma a rágcsálókkal, ennek pedig az az oka, hogy mind a lakásszövetkezetek, mind pedig a városüzemeltetési osztály azonnal reagál, ha ilyen állatot találnak. A bejelentéstől számítva egy-két napon belül a helyszínre érkeznek a rágcsálóirtók. Általában két-három alkalommal kell kitenni a mérget, hogy megszűnjön a probléma. Mi magunk is tehetünk bejelentést, ha az utcán patkányt látunk. Ezzel is segítjük a szakemberek munkáját.

Palkó László azt javasolja, ha családi házunk udvarán csak egy egeret találunk, megpróbálkozhatunk házi módszerekkel: egérfogóval vagy irtószerrel. Ha viszont patkányokkal van dolgunk, forduljunk szakemberhez, mert ezek az állatok nagyon gyorsan szaporodnak, hamar kicsúszhat a kezünkből az irányítás.

A legjobban akkor járunk, ha mindig van kint valamilyen méreg az udvaron, padláson, pincében. Így ha egy rágcsáló szeretne beköltözni az otthonunkba, még időben megakadályozhatjuk a jogosulatlan térfoglalást.