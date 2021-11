Rászorulók pályázhatnak a tűzifára – Több Vas megyei településen is érdeklődtünk

A hétvégéig várják a pályázatokat az önkormányzatok, decemberben pedig megkezdik a szociális tűzifa kiszállítását.

A tél a kistelepüléseken élő családok egy részének nehézséget okoz, tíz évvel ezelőtt ezért indította el Magyarország kormánya a szociális célú tüzelőanyag programot, amellyel évről évre több százezer családnak segítenek, idén is ötmilliárd forintot biztosított a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárlásához.

Idén Észak-Vas megye 38 településére több mint 25 millió forint jutott, amiből több mint 1300 köbméter keménylombos tűzifát vásároltak.

– A kormány évről évre sok észak-vasi önkormányzatnak teremt lehetőséget arra, hogy a helyben élőknek szociális tűzifát biztosíthasson. Mindez tehát az önkormányzatok közreműködésével az embereket szolgálja. Remélem, hogy ez a támogatás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a térségben lakók jobb körülmények között éljenek az előttünk álló időszakban – mondta el Ágh Péter országgyűlési képviselő. A térségből három település (Csönge, Gencsapáti és Kemenesmagasi) részesült egymillió, és három település (Bük, Csepreg és Vép) kétmillió forintot is meghaladó összegű támogatásban, utóbbi három város esetében a megítélt összeg száz köbmétert is meghaladó tűzifamennyiségre volt elég.

Kovács Péter, Vép polgármestere elmondta, a város 106 köbméter fával gazdálkodhat, amit az erdészet már le is szállított, és a felaprítását is megkezdték a közmunkások, a kiszállítás pedig december első hetében indul majd. Eddig nagyjából ötven igény futott be hozzájuk, de a hét végéig még lehet pályázni. Hétfőn ül össze a szociális bizottság, akkor döntenek majd a tűzifa sorsáról.

Horváth Zoltántól, Csepreg polgármesterétől megtudtuk, ők 148 köbméter fával gazdálkodhatnak, az erdészet már náluk is megkezdte a szállítást, az igényeket pedig ők is péntekig várják. Tavaly nagyon sok, több mint száz megkeresés érkezett, és igyekeztek adni mindenkinek, aki kértt. Amennyiben lesz olyan rászoruló, akinek elfogy a fája, azok később, a város közigazgatási területén év közben kivágott, korlátozott mennyiségben elérhető fából is kaphatnak majd. A polgármester azt mondta, igyekeznek karácsonyig leszállítani az összes fát a rászorulóknak.