Református iskola születik az Őrségben

Ha az oktatási miniszter is rábólint, szeptemberben kezdődő tanévtől a Bocskai István Református Oktatási Központ veheti át az Őriszentpéteri Általános Iskola bajánsenyei telephelyének működtetését.

Az intézmény 2007 óta tagiskolaként, az utóbbi néhány évben pedig telephelyként működik. Az alsó tagozatban jelenleg harminc gyermek tanul két összevont osztályban. Az intézmény jövőjéért aggódó szülők lázasan kerestek valami megoldást, ami garantálja az iskola fennmaradását.

Szakál Anikó, Bajánsenye és Kerkáskápolna református lelkésze felvette a kapcsolatot a Református Egyház Zsinati Oktatási Irodájával. Az irodavezető, dr. Papp Kornél azonnal az ügy mellé állt.

– A vezetésem alatt álló intézmény, a halászteleki református egyházközség fenntartásában levő Bocskai István Református Oktatási Központ már több, különböző szintű oktatási intézménynek fenntartója – tájékoztat Papp Kornél. – Összesen 2100 növendékünk van az óvodástól a gimnazistáig. Ebbe a hálózatba illeszkedne a bajánsenyei iskola. Egy ekkora rendszer működési költségeiből tudunk úgy átcsoportosítani, hogy az új tagintézményben a feltételek javítására, az oktatói létszám növelésére is jusson.

Dr. Papp Kornél fontosnak tartja, hogy Nyugat-Magyarországon – idővel akár Szombathelyen is – létesüljön református szellemiségű iskola, hiszen ilyen Kaposváron és Pápán van legközelebb. Az őrségi falvak megtartó erejét is veszélyezteti, ha az iskola megszűnik.

Emellett személyesen is kötődik a községhez, hiszen maga is ott járt iskolába, nagymamája tanítónő volt itt, az iskolaépület elődjét pedig református lelkészként a dédapja építtette 1911-ben. Már gőzerővel folyik a tantestület összeállítása, tervezik az alsó tagozatos osztályok szétbontását és akár az ötödik osztály elindítását is, egyelőre óraadókkal. Szeretnék szélesebb kínálattal vonzóvá tenni az új iskolát.

Györke Gyula, Bajánsenye polgármestere reformátusként és faluvezetőként is örömmel néz a változás elébe. Érzelmileg is kötődik az iskolához, amely a hetvenes években, párhuzamos osztályokkal, kiváló szellemiségű intézményként működött. Igaz, akkor a lakosságszám is ezer körüli volt, most az ötszázat sem éri el. Nehéz szívvel szemlélte az utóbbi évek létszámcsökkenését, de most újra bizakodik, hogy nem kerül lakat a patinás iskolára. A fenntartóváltást az iskolaépületben társtulajdonos, és a gyermekeik oktatása szempontjából ide tartozó négy további önkormányzat vezetői is támogatják.

Az őriszentpéteri általános iskola igazgatója, Horváth László a bejelentési kötelezettség utolsó munkanapján, egy kicsit váratlanul értesült az átvételi kezdeményezésről. Elmondja, hogy az iskola bezárása a tankerület részéről fel sem merült, az őriszentpéteri iskola minden lehetőt megtesz a telephely fennmaradásáért. Áttanítással, iskolabusszal, a rendezvények kihelyezésével segítik azt. A városban most zajlik egy 600 millió forintos állami iskolabővítési beruházás, a környező falvak tanulólétszámához viszonyítva nem tartja igazán indokoltnak két felső tagozat működését, ennek ellenére törekszik a jószomszédi viszony ápolására.

A Szombathelyi Tankerületi Központ részére a Halásztelki Református Egyházközség 2021 februárjában írásban jelezte, hogy az Őriszentpéteri Általános Iskola Bajánsenyei Telephelyének fenntartói jogát átvenné, és 2021. szeptember 1-jétől a Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tagintézményeként működtetné.

– Tankerületünk a jogszabályoknak megfelelően megkérte az érintett szervezetek véleményét a kezdeményezésről (többek között az alkalmazotti közösség, szülői munkaközösség, települési önkormányzat), továbbá a telephelyen a szülők szavazását április 9-én lebonyolította. A szavazás során a szülők 100 százaléka támogatta a fenntartóváltást – mondja Fodor István tankerületi igazgató. Hozzáteszi: a vélemények és a szülői szavazás eredményének ismeretében a fenntartóváltásról az oktatásért felelős miniszter május 31-éig dönt.

V. Németh Zsoltot, a térség országgyűlési képviselőjét az egyeztetés során még nem keresték meg az érintettek. Ennek ellenére a politikus úgy nyilatkozott: ha az átvétel kérdése a jogszabályban meghatározott módon, demokratikus folyamattal dől el, akkor semmilyen aggálya nincsen, hiszen az egyházak jó gazdái az oktatási intézményeknek.