Reggeli civil percek a virtuális térben

Online szervezte idei első civil sajtóreggelijét a Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. Szóba kerültek a Víztorony-KRESZ Park Egyesület tervei és a Vasi Múzeumbarát Egylet által szervezett online könyvbemutató is.

A Víztorony-KRESZ Park Kulturális és Szabadidő Egyesület aktuális és tervezett programjaival kapcsolatban Pados Györgyi elnök elmondta: tavaly áprilisra tervezték a park megnyitóját, akkor a vírushelyzet közbeszólt. Továbbra is készülnek erre, méghozzá meglepetésekkel. Rekreációs megoldásként fitneszpark kialakítását tervezik, feladatuknak tekintik az egészségmegőrzést: nordic walking eszközöket kölcsönöznek és ingyenesen oktatják is a sportágat. Mazsorettet, kézműves-foglalkozást, tábort, KRESZ-vetélkedőt is kínálnak majd a látogatóknak.

Újabb térítésmentes programokat szervez az egészség és a prevenció jegyében a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda. Szákovics- Varga Ildikó irodavezető segített közöttük eligazodni: az életmódváltást, a rendszeres testmozgást ösztönző lehetőségeiken kívül kismamatorna, regeneráló gyógytorna, gerinctréning, anyatorna, talajtorna is elérhető lesz online. Dietetikushoz is jelentkezhetünk, online főzőklub indul és a lelki egészségvédelmet célzó foglalkozásokat is szerveznek.

Online könyvbemutatót szervez a Vasi Múzeumbarát Egylet január 21-én. Dr. lllés Péternek Paraszti szőlőhegyek a Délnyugat-Dunántúlon címmel jelent meg kiadványa. A monográfia két évtizedes kutatómunka állomása – a szőlőhegyek kultúráját, hagyományait mutatja be.

Kiemelt képünkön: Meskó Krisztián elsőként Pados Györgyivel, a Víztorony-KRESZ Park Kulturális és Szabadidő Egyesület elnökével beszélgetett