Egyre több helyen bukkannak fel a vasi breakesek, de kik is ők valójában?

A break egy Amerikából származó táncstílus, mozgáskultúra. Az önkifejezés a a cél, amit akrobatikus elemekkel tarkítanak adott ritmusra. A többi tánc fajtától eltérően ez nem elegáns, nem báltermekbe való, sokkal inkább az utcára, ahonnan származik. Pont emiatt sok kívülálló először furán tekint rá és a táncosokra, mert nem látnak bele a világába és nem tudják milyen kőkemény munka és gyakorlás kell egy-egy háton, vagy fejen pörgéshez.

Egy laikus személy szinte semmit nem tud a breakről, csak annyit, hogy a „porban, a földön fetrengenek a fiatalok”, de ez a mozgásvilág nem csak ebből áll.

Önök tudták, hogy megyénkben működik egy break táncos csoport?

Kevesen vannak, nem mindig rendszeres az edzés, de a tagok összetartóak és rendkívül kitartóak. A Reincar Nation of Body Beat Crew (újra) alapítóival, Gönczi Csabával (Bboy Dudva) és Göncziné Horváth Nikolettel (Bgirl CroNik) beszélgettünk, hogy többet megtudjunk a mozgáskultúráról és a Vas megyei csapatról is.

Annyi mozgásforma közül, ti miért a breaket választottátok?

Bboy Dudva: Én 12 éves koromban ismerkedtem meg először a rap zenével, hip-hop kultúrával, és ezen keresztül találkoztam a breakkel is. Az iskolában osztálytársaimmal többen érdeklődtünk iránta. Először 2005-ben fordult komolyabbra a dolog, összeállt az első csapatunk, a „3style Dance” a szülőfalumban, Tiszafüreden. Nem volt hosszú életű, utána sokat edzettem egyedül, majd lett egy szombathelyi kapcsolatunk, Ritchie King. Nikinek is ő segített az elindulásban.

Bgirl CroNik: Én szertornáztam, tizenhat évig ez töltötte ki az életemet, közben találtam rá a breakre. Igazából először a parkourt néztem meg, extrém sportokat kerestem amikor megláttam a tévében a klipekben, a különböző forgásokat. Ezután utánajártam annak, hogy mi ez, megismertem a kultúrát is. Magamtól edzettem otthon, kevesebb, mint 40 négyzetméteren aztán rátaláltam Ritchie Kingre, aki elvitt az első edzésemre. Eleinte nem mertem mozogni a többiek előtt, aztán szép fokozatosan próbáltam beilleszkedni.

Akkor titeket a break hozott össze?

Bboy Dudva :Igen, 2012 decemberében ismerkedtünk meg Nikivel, én akkor már évente eljártam Szombathelyre edzeni összejöttünk.

De mi is a break? Honnan ered?

Bboy Dudva: New Yorkban, a hetvenes évek elején, a legszegényebb negyedben, mindennapos volt a lövöldözés, kábítószer kereskedelem, ott bandába tömörültek a fiatalok. Egy Afrika Bambaataa nevezetű ember merített az afrikai kultúrából, össze szerette volna fogni a fiatalokat, hogy ne egymás ellen harcoljanak, hanem a zene révén egyesüljenek és zenés párbajokban rendezzék le a nézeteltérésüket. Ez nem a gazdag gyerekek szórakozása volt, ez a kultúra, az alsó középosztálybeli fiataloktól indult. A zene az, ami mindig is összekapcsolta az embereket.

Hogyan alakult ki a szombathelyi Reincar Nation of Body Beat Crew?

Bboy Dudva Mi ketten voltunk, gondolkodtunk, mit lehetne ebből kihozni. Létrehoztuk a Reincar Nation Crew-t és idén február környékén a Body Beat Crew-val társultunk. Az egy régi csapat és most összefogtunk.. A Body Beat Crew volt Szombathely első break csapata 1984 tavaszán alakult, Ritchie King-gel, aki első generációs magyar breakes, aki azóta is aktív. Szombathelyen 8-10 csapat is volt, de mindegyikből csak egy-két ember maradt mára. Ezért szerettük volna összefogni őket. Voltak újabb generációk, jöttek új csapatok, például a Dynamic Breakers, születtek világbajnokok is. Csakhogy a Body Beat Crew évek óta nem volt aktív, mi pedig ketten voltunk, úgyhogy feltámasztottuk és újraalakultunk egy új formában. Jelenleg 11-12 aktív táncos van Szombathelyről és a környékéről, Gyanógeregyéből, Olaszfáról, Gencsapátiból. A legidősebb tagunk Ritchie King, idén lesz 52 éves.

Milyenek az edzések?

Bboy Dudva: Több helyen is zajlanak az edzések, mi a Domushoz és Gencsapátiba járunk ki, a többiek a Váci suliban és a Domusban edzenek, de az egy teljesen más egyesület, egy Hip-hop tánccsoport keretei között működik inkább. Komoly erő és fanatizmus kell. Először komoly bemelegítés zajlik, kondícionáló mozdulatok következnek, aztán külön breakes erősítő mozdulatok attól függően, milyen figurát tanulunk.tervezzük az új generáció kinevelését. Az alaplépések a legfontosabbak, nem lehet a nehéz, látványos részekkel kezdeni, mint a szaltó, akrobatika.

Bgirl CroNik: Fontos, hogy a táncos érezze a zenét, tudja, mire mit kell lépni. Az elején be kell tartani pár dolgot és utána, mikor ez már megy, akkor fejezheti ki önmagát, de ez csakis hosszú évek és kemény munka során lehetséges.

Mik a terveitek, hol láthatunk titeket?

Bboy Dudva: Általában a Domus aluljáróban szoktunk gyakorolni, fellépni, de voltunk már szlovén és más versenyen is az országban. Legutóbb a Falco előző hazai meccsén szerepeltünk. Ezután pedig biztos még az októberi saját szervezésű versenyünk Szombathelyen.

A csapat legutóbbi előadását a facebook oldalukon tekinthetik meg:

Miként született meg ez a verseny?

Bgirl CroNik: Második éve szervezzük meg, a tavalyi nagy sikert ért el, ezért döntöttünk úgy, hogy idén ismét megtartjuk.

Bboy Dudva: Azért rendezzük meg, mert Szombathelyen 20 éve nem volt break verseny. Adódott nálunk egy lehetőség, munkatársam egy szombathelyi hip-hop csapat DJ-je volt és ők szerveztek bulit. Ennek a keretében kaptunk lehetőséget a break verseny megszervezésére. Egyéni táncosok indultak, időkorlát volt, két órát kaptunk, de így is tizenheten neveztek. A nyertes egy marokkói származású bécsi úriember lett. Tavaly csak szombathelyiekből állt a zsűri, de idén Bécsből, Győrből és Szombathelyről jönnek a zsűri tagjai. Már akadnak részvétellel kapcsolatban érdeklődők is.

Mik a céljaitok, terveitek a jövőre nézve?

Bgirl CroNik: Az, hogy a fiatalok megismerjék ezt a kultúrát és az idegenek, kívülállók pedig elismerjék. Tovább szeretnénk adni azt, amit elkezdtünk, a tudást, tapasztalatot.

Bboy Dudva: Egyre idősebbek a jelenlegi breakesek és ha mi nem leszünk, akkor nem lesz breakes Szombathelyen, ezért a fiataloknak szeretnénk átadni a tudásunk. A breakben nincs olyan pozíció, mint mester vagy tanár, itt mindig mindenki tanul valami újat, mindenki diák. Még a legtapasztaltabbak is tudnak inspirálódni, amiből egy-egy új modulat születik. Szeptembertől pedig talán óraszerűen is meg tudjuk ismertetni az érdeklődőket a break világával.