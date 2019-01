Rejtélyes módon került vissza tudósítónkhoz a memóriakártya

Visszakapta fotósunk azt a memóriakártyát, amit a rábasömjéni tűzeset tudósítása közben vettek el tőle: négyen.

Rábasömjén mellett gyulladt ki egy fa épület vasárnap. Erről tudósított volna munkatársunk, de a képek készítése után négyen – két férfi és két nő – megtámadták. Kicsavarták a kezéből a gépet, elvették a benne lévő memóriakártyát. A gépet végül sikerült még a helyszínen visszaszereznie, de a memóriakártyát akkor nem kapta vissza: az most egy sárvári ügyvéden keresztül került meg. Ő telefonos megkeresésünkre elmondta: munkakapcsolatban áll azokkal az emberekkel, akik összetűzésbe kerültek kollégánkkal. Javasolta nekik, hogy amennyiben náluk van a kártya, adják azt vissza. Így került a hordozó az ügyvédhez. Elmondása szerint ő nem tudta, kié az eszköz, a kártya adatait böngészve találta meg fotósunk elérhetőségeit. Ezután felvette vele a kapcsolatot, és visszaadta neki jogos tulajdonát. Hozzátette: nem hivatalból cselekedett, szerinte ez emberileg mindenkitől elvárható lenne. Az eset után munkatársunk hétfőn feljelentést tett a rendőrségen, vallomását is jegyzőkönyvbe vették. A hatóságot is megkerestük az ügyben. Megtudtuk: a Sárvári Rendőrkapitányság kényszerítés bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

Kiemelt képünk illusztráció