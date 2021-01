Rekorderedményeket hozott a tavalyi év – Tizenegyezernél is többen pecáznak Vas megyében

A járvány ellenére is eredményes évet zárt a vasi horgászszövetség, rekord dőlt meg a taglétszámban és a haltelepítésekben is, de nem volt hiány programokból és nyertes pályázatokból sem.

– Az év első napjaiban – a korábbi esztendőkhöz hasonlóan – ismét átgondoltuk, értékeltük, hogy milyen volt a tavalyi év, hogyan tudtunk megfelelni az általunk képviselt közösségnek – tájékoztatott Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. A járványügyi helyzet és annak intézkedései a horgászatot nem lehetetlenítették el. – Az év végi pontos létszámadatok ismeretében örömmel jelenthetjük, hogy a 2019-es rekordévünket sikerült 865-tel meghaladnunk, így tavaly a szövetség tagegyesületeiben regisztrált horgászok létszáma elérte a 11 082-t.

A horgásztagság gyarapodása mellett a legfontosabb célunk, hogy az általunk hasznosított horgászvizekre minél többen váltsanak horgászjegyeket. 2019-ben a felnőtt horgászok közül 2755-en vásároltak éves jegyet a vasi vizekre, míg 2020-ban már 383-mal többen, azaz összesen 3138 felnőtt pecás szavazott bizalmat horgász­vizeinknek éves jegyváltással. A gyermek horgászok tekintetében is örömteli tény, hogy a korábbi 599 éves jegyváltási számot sikerült 2020-ban 735 főre növelnünk – mondta az ügyvezető. A járvány ellenére – kisebb megszakításokkal – az állami horgászvizsgákat is megtartotta a szövetség, melyre szükség is volt, mert a vizsgázók száma meghaladta az ötszázat, miközben korábban az éves átlag 300-350 fő volt.

– Egy olyan rendkívüli évben, mint a tavalyi, ezek az eredmények nem jöhettek volna létre, ha horgászaink, kollégáink, önkénteseink nem működnek együtt és nem segítik egymást – emelte ki Puskás Norbert, aki a szövetség nevében ismételten megköszönte a horgászoknak, hogy türelemmel, másokra odafigyelve és mindannyiunk biztonságát szem előtt tartva vásárolták meg engedélyüket és hódoltak szenvedélyüknek.

A horgászlétszám és az engedélyváltások gyarapodása pluszbevételeket is eredményezett, amelyet a szövetség az egyik legfontosabb tevékenységére, a haltelepítésekre fordított. A kiemelkedő horgász­engedély-váltásokat 122 389 kiló fogható, míg 476 ezer előnevelt (kősüllő, kecsege, balin, compó, sügér, keszeg) hallal igyekeztek meghálálni.

A járvány miatt a Pinka-völgyi Halas Napot és az évindító Kéthatár-tó Kupát is törölni kellett, de programokból még így sem volt hiány. Májusban számos országos feeder verseny volt az Abért-tavon, majd elkezdődött a Decathlon – Vasi vizek legjobb sporthorgásza versenysorozat is, ahol a túljelentkezések miatt több alkalommal is le kellett zárni az előzetes regisztrációt, végül a versenyeken több mint száz horgász vett részt. Megtartották a XV. Vasi Vizeken és Földeken általános iskolai vetélkedő döntőjét, és tavaly először megrendezték a Gyermeknapi Horgász suli- és barátságos horgászversenyt is. A megyei ifjúsági viadal is újraindult, augusztus első hetében pedig horgásztábort rendeztek.

A szövetség több pályázaton is eredményesen indult, és egy szintén már elnyert pályázatnak köszönhetően az idén az Abért-tavak, a máriaújfalui Hársas-tó, a vasvári csónakázótó és a Celldömölki-tó környezete újul meg 136 millió forintból, a fejlődés tehát folytatódik 2021-ben is. VN

Kiemelt képünkön: Török Zoltán, Vas megye egyéni bajnoka az Abért-tavon halfárasztás közben