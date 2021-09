Rekordot döntött a múzeum

Megdőlt az állandó és időszaki kiállításokat felvonultató Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum júliusi látogatottsági rekordja.

Míg az év hetedik hónapjában 2002 látogatót fogadtak, augusztusban ennél is többen, 2724-en tértek be az intézménybe. A múzeummal kapcsolatos hír az is, hogy a Szalon és ebédlő a Batthyány-kastélyban című új állandó kiállításban esküvői fotók is készülhetnek. Az ifjú pároknak lehetőségük van arra, hogy életük legszebb pillanatát a kiállítási enteriőrökben is megörökítsék.