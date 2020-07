Rekordszámú gólyafióka cseperedik Kőszegen

Rekordévnek néz elébe a Chernel-kerti Madárvédelmi Mentőközpont. Az előző évekhez viszonyítva időarányosan már sokkal több sérült madár érkezett az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által fenntartott intézménybe.

Az 1994 óta működő madárvédelmi központba évről évre egyre több sérült madár érkezik. Idén csak májusban 130, júniusban 137 gondozásra szoruló madár került a menhelyre, és a július is sűrűnek ígérkezik. Ottó Erzsébet, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság madárgondozója kérdésünkre elmondta: az adatokból kétféle következtetést lehet levonni. Örömteli, hogy egyre többen ismerik a Chernel-kertben végzett madármentő munkát, és egyre többen éreznek felelősséget a vadon élő állatvilág iránt. Az adatok ugyanakkor azt is jelzik, hogy egyre több vadon élő madárfaj szorul ki a természetes élőhelyéről és keres lehetőséget a településeken, emberek közelében. Az idei rekordév abból a szempontból is, hogy rekordszámú fióka cseperedik: 13 sérült fehér gólya él a kertben. Öt pár között alakult ki vonzalom, ennek következtében négy fészekben 13 fióka érte el a röpképes állapotot.

Ebben az évben kiemelkedően sokszor alakult ki az a különleges helyzet a Cher­nel-kertben, hogy sérült, röpképtelen felnőtt fehér gólyák párba álltak és sikeresen költöttek. A tizenhárom fióka ennek a nagy párzási kedvnek az eredménye.

Ottó Erzsébet, a mentőközpont madárgondozója kérdésünkre elmondta: – Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tartósan sérült gólyáinknak biztosítsuk a sikeres költés feltételeit, besegítve a fészekrakásba és a fiókák táplálásába is. Ennek ellenére tavaly mindössze egy fióka repült ki tőlünk, az idei viszont minden bizonnyal rekordév lesz. Négy fészekben tizenhárom fióka érte el a röpképes kort. Idén tíz madár állt párba, végül alacsony tuskókra rögzített fészektartókon, a bedobált ágakból négy fészket raktak meg.

Az arborétum egy vadon élő gólyapárnak is otthont ad. A mentőközpont röpdeépületének tetején költenek. Ők négy fiókát nevelnek

Hamarosan elkövetkezik az a megható pillanat is, amikor az egészséges fiókák – amelyek röpképessé válva már nem tűrik az ember közelségét – egy nagyobb gólyacsapathoz csatlakoznak és elvonulnak, hátrahagyva repülni nem tudó szüleiket.