Rendben tartják a sárvári tavat

A sárvári horgászok télvíz idején sem várják tétlenül a halfogási idényt. Az egyesület, mint a tavak kezelője, gondoskodik a terület rendben tartásáról. A tóparton zajló munka mellett a horgászklubnak idén új halgazdálkodási tervet is kellett készítenie.

– A tavak téli tisztítása, ná­dazása és takarítása mellett a háttérben is zajlanak munkálatok, a horgászegyesületnek, mint a tó kezelőjének, számos hivatali intéznivalója akad – mondta Tóth Lajos, a sárvári Kinizsi Horgászegyesület elnöke. Tavaly év végén lejárt a tavak halgazdálkodási terve, ezért a szakhatóság számára újat kellett készíteni és azt engedélyeztetni. Ebben fogalmazzák meg egyebek között a következő időszak halgazdálkodási és telepítési elképzeléseit is.

– A haltelepítést a bevételeink függvényében tudjuk elvégezni: ponty, keszeg, kárász és süllő kerül a tavakba. A ponty nagyon népszerű a telepítés és a fogás szempontjából, emellett a rablóhalakra is nagy figyelmet fordítunk, ám azoknak több mint kétszeres a beszerzési ára. A telepítésen túl a saját szaporulat is jónak mondható, ami vonzóvá teszi a sárvári vizeket – tette hozzá Tóth Lajos.

Az önállóságnak egyik feltétele, hogy sokféle jogszabálynak és azok változásainak is meg kell felelni. A legutóbbi az elektronikus horgászkártya bevezetése volt.

– Ezzel kapcsolatban még több nyitott kérdés is akad, egyebek mellett a horgászjegyek kiadását illetően. Az egyesületnél informatikai hátteret kell biztosítani a változások lekövetéséhez. Az azonban már biztos, hogy a sárvári horgászboltban csak bizonyos kijelölt napokon lesz elérhető az eddig bármikor igénybe vehető ügyintézés – jegyezte meg a digitalizálás gondjairól szólva a horgász­egyesület elnöke.