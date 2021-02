Rendben zajlott az oltakozás a megyében

A megye több pontján folytatódott tegnap az oltakozás. A szombathelyi Markusovszky Kórház és a sárvári Szent László Kórház külső oltóhelyein a Pfizer vakcináját kapták meg az idősek és a krónikus betegek.

Mindenhol ütemterv szerint, nyugodt körülmények mellett fogadták a pácienseket. A szerdán tapasztalt kezdeti nehézségeknek nyoma sem volt. Kellő távolságban kihelyezett székekkel, ásványvízzel és segítőkész szervezőkkel várták az oltásra érkezőket csütörtökön reggel Szombathelyen, a Március 15. téren. Félóránként osztották be a betegeket, akiket név szerint szólítottak. Volt, aki csaknem egy órával előbb érkezett, végül ennyit sem kellett várnia. Kiss Kálmánné elmondta, az első adag vakcinát három héttel ezelőtt kapta meg ugyanitt, és ahogy most, akkor is mindent rendben talált, mellékhatást pedig nem tapasztalt. Megkerestük dr. Stánitz Évát, a Markusovszky Kórház oltóközpont-vezetőjét, higiénés főorvost, aki lapunknak elmondta: december 31-e óta 7262 Pfizer-vakcinát adtak be a kórház benti oltópontján, többségében egészségügyi dolgozóknak, továbbá több mint hatezer vakcinát 35 különböző bentlakásos szociális intézmény lakói és dolgozói kaptak meg. Ezenkívül a Szputnyik V vakcinával több mint félezer embert beoltottak.

Közben megkezdődött a lakosság oltása is, ők a háziorvosi rendszeren keresztül kapnak behívót.

– A háziorvosok többféle vakcinával oltanak, de tudni kell, hogy a Pfizer-alkotóanyag nagyon érzékeny, –80 Celsius-fokon kell tárolni, és csak fel­engedett, de nem hígított állapotban lehet szállítani. Ezért ezt a vakcinát gyakorlatilag a mi oltópontjainkon, a mi orvosinktól, csak külső helyszínen kapják meg az érintettek. Minden előírást betartunk, nagyon vigyázunk mindenre – magyarázta dr. Stánitz Éva. Hozzátette: pontosan kiszámolják, hogy adott napra hány adag oltás jut. Akit behívnak, annak nem kell előbb érkeznie, biztosan megkapja a vakcinát. Tapasztalatai szerint az oltakozási kedv egyre nagyobb, az idősek különösen örülnek a behívónak.

A sárvári Szent László Kórház két oltópontján szerdán 210 idős személy az első, csütörtökön pedig kilencven a második adagot kapta meg a Pfizer-vakcinából.

– A háziorvosokkal való egyeztetés után a vidékről szállítást igénylők részére megszerveztük falubuszokkal az oltópontra jutást is – mondta dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője. A sárvári járás háziorvosai elkezdték egyébként a Sinopharm-vakcinával is az oltást. A 18 év felett korhatár nélkül adható kínai oltóanyagból 1060 adag érkezett, ezt osztották szét a praxis nagyságától és a regisztráltak számától függően a rendelők között. A jövő héten várhatóan nagyobb mennyiségű Szputnyik V vakcina is érkezik Sárvárra.

Zökkenőmentesen zajlott az oltakozás a körmendi oltóponton is. Gombásné Nardai Ibolya járási hivatalvezető elmondta: az oltás a háziorvosokkal együttműködve zajlik, akik az általuk beosztott időpontokra behívták az időseket, így tumultus nem alakult ki. A kormányhivatal részéről folyamatos a jelenlét, és a kórház alkalmazottai nagy segítésükre vannak. Szerdán 168 idős embert először oltottak be, másnap hatvanan a Pfizer-vakcina második adagját kapták meg.

Az idős krónikus betegek oltása február 4-én kezdődött az országos oltási terv szerint. A Vas Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta lapunkat, ez még nem a tömeges, hanem az ütemezett szakasza a lakossági oltásoknak. Kiemelték: a kormányhivatal járási hivatalainak feladata, hogy biztosítsák területükön az oltópontok megfelelő működésének logisztikai hátterét. Igény esetén adminisztratív munkatárssal segítik az oltócsoportok munkáját, és ha kell, segítenek a betegek szállításában is. Az oltási pontokat mind a hét járási székhelyen – Celldömölkön, Körmenden, Kőszegen, Sárváron, Szentgotthárdon, Szombathelyen és Vasváron – megszervezték, hogy a lehető legközelebb legyenek az oltakozókhoz.