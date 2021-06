Rendkívüli oltási nap, rendkívüli események nélkül – Délelőtt lement a roham, és nem is jött vissza

A konkrét időpont hiánya eredményezett ugyan rövid ideig hosszabb sorokat délelőtt, késő délelőtt és délután viszont már nemigen kellett várni a rendkívüli Pfizer oltások második körénél.

Megyeszerte pénteken kapták meg második Pfizer oltásukat azok, akiket először április 30-án oltottak be a rendkívüli országos oltási akcióban. Akkor a tömeges regisztráció miatt, több oltópontnál feltorlódtak az oltásra várakozók, akik a hétezer oltóanyag egyikét szerették volna megkapni. Ezúttal Szombathelyen néztünk körbe, mivel kíváncsiak voltunk, kialakulnak-e most is kígyózó sorok. A kérdés azért vetődhetett fel, mert egyfelől a tapasztalat az, hogy a második oltásra már nem mindenki tart igényt, másfelől pedig mert a kórház által kiadott, lapunkban is közzétett oltásra történő felhívás, csak egy 8-18 óráig tartó, tízórás időintervallumot határozott meg.

Így aztán hiába volt a MÁV-rendelőintézetben minden érintettnek konkrét időpontja, a jelek szerint többen megijedhettek és biztos, ami biztos, már kezdésre megérkeztek. Így aztán itt 11 óráig mintegy 400 védőoltást már be is adtak, és ekkorra le is csengett az első roham. – Nagyon sokan megjelentek reggel nyolckor azok közül is, akiknek délutánra volt időpontjuk a második oltásukra, ezért alakulhatott ki hosszú sor – mondta el kérdésünkre dr. Kovács Lajos, a rendelőintézet vezetője. Egyébként mintegy 630 vakcina beadását tervezték ütemezetten, délután négy óráig rendelték vissza az embereket. A következő napokban már többségben lesznek náluk a második körös oltásra érkezők.

A március 15-e téren az SZTK-nál 11 órakor tucatnyian álltak kint oltásra várva, és a katonák mellett két rendőrautóval is vigyázták a rendet, egy órával később már csak egy autót láttunk, várakozóból pedig egyet sem, de azért folyamatosan szállingóztak az oltásra érkezők.

Köztük volt Levente is, aki elmesélte, már az első oltásával is szerencséje volt, mikor kiderült, hogy rendszerhiba miatt nem kell regisztrálni, egy olyan sort fogott ki, ahol percek alatt megkapta az oltását, akárcsak most. Mint elmondta, nála egy pillanatig nem volt kérdés, hogy beadatja a második oltást is, bár tudja, sokan csak a védettségi igazolványra hajtanak. Neki azonban fontos, hogy megszerezze a teljes védettséget, és persze az is, hogy a külföldi utazások is simán menjenek. Ebben sokat segít majd az is, hogy Levente – ahogyan mindenki más is – az oltás mellé egy angol nyelvű igazolást is kapott, még kérnie sem kellett.