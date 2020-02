Rendkívüli szülői értekezletet tartott szerdán az ELTE SEK

Az ELTE Savaria Egyetemi Központja szerdán este a B épületi tanácsteremben rendhagyó szülői értekezletet tartott.

A rendezvényen a továbbtanulás pénzügyi vonzatait vizsgálták meg. Olyan fogalmakat tisztáztak, amik fontosak a helyes döntés meghozatalában. A résztvevők hallhattak az állami ösztöndíjas képzésekről, a költségtérítésről, a „röghözkötés” kérdéséről, a kollégiumi felvételi eljárásról, az átsorolás menetéről, az elérhető ösztöndíjakról és egyéb, felsőoktatáshoz kötődő költségekről is. A felvételi eljárás legfontosabb tudnivalóit is ismertették. Kiderült: aki felvételt nyer állami fi nanszírozással az egyetemre, annak oklevelet kell szereznie és a támogatott féléveket magyar munkahelyen „le kell dolgoznia”. Vagyis: kötelezettségeket is vállalni kell. Új lehetőség, hogy ha valaki abbahagyja a tanulmányait, két éven belül elkezdheti ledolgozni a felsőoktatásban töltött éveket, nem keletkezik automatikusan visszafizetési kötelezettség.

Elmondták azt is, hogy miért érdemes a diákoknak Szombathelyt választaniuk. Például mindenkinek jut kollégiumi férőhely. Az itteni költségek sokszor csak töredékét teszik ki annak, mint amikor a diák a fővárosban néz az egyetemi évek elé. A képzés minőségében viszont nincs különbség, elismert diplomát szerezhetnek a hallgatók. A cél az volt, hogy az este végére senkiben ne maradjon kérdés. Márkus Attila felsőoktatási szakértő, a Diákhitel Központ munkatársa, Németh Péter, az ELTE SEK Tanulmányi Hivatal vezetője és Gaspari Gábor, az ELTE Savaria Campus Iroda munkatársa igyekezett minél több információval ellátni a megjelenteket.