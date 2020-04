Rendszeresen hívják fellépni a a burgerlandi énekkört

Tizenhat éve alakult meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre dr. Villányi Eszter karnagy, zenepedagógus, orosz-ének szakos tanár vezetésével. Az évek alatt sok fellépést tudhatnak maguk mögött, nemcsak Ausztriában, hanem az országhatáron túlra is hívják őket rendszeresen.

Szombathelyen is ismerősen cseng a nevük, visszatérő vendégei a megyeszékhely rendezvényeinek. – Repertoárunk a magyar népdalokon kívül a kóruszene női karra írt műveiből áll, több Kodály-művet is megtanultunk, valamint a régi magyar egyházi énekek közvetítését tartjuk a legfőbb feladatunknak – mondta el Villányi Eszter.

Nemcsak fellépések sorával büszkélkedhetnek, tavaly második CD-jüket készítették el. Többéves felkészülés előzte meg az album létrejöttét, amelyre népdalok, Kodály-mű több szólamra írt feldolgozása, valamint egyházzenei darabok kerültek. – Ezek a népdalok olyan szövegekkel szerepelnek, amiket Magyarországon nem ismernek, pedig magyar dallamokon alapulnak: a Nyissuk ki a galambházat című dal tulajdonképpen a Debrecenbe kéne menni dallamára íródott. Eredeti, Burgenlandban énekelt dalokról van szó, amelyeket háromszólamú női karra prof. Franz Zebinger, a Zeneművészeti Egyetem korábbi tanára adaptált. A CD második része egyházi dalokból áll, továbbá, mivel Kodály-év volt a 2017-es esztendő, a zeneszerző által feldolgozott, Ének Szent István királyhoz című szerzemény átiratát rögzítettük – tette hozzá Villányi.

Fellépésekben is bővelkedtek, bemutatták dalaikat Szombathelyen, például a Savaria karneválon, a Szent Márton-napi országos vásáron és a Herényi Virágúton is. Idén a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet idejére az énekkörnek is le kellett mondania a fellépéseit. – Észtországba a Finnugor Világszövetség júniusi kongresszusára hívtak meg minket: hat taggal képviselhetnénk az együttest. A részvétel a járványhelyzet miatt úgy tűnik, csak terv marad, reméljük, jövőre sikerül megszervezni a programot – emelte ki Villányi Eszter.

Nem csüggednek a jelenlegi helyzetben sem, telefonon vagy online tartják a kapcsolatot egymással, és bíznak abban, hogy a Savaria karneválon ismét színpadra léphetnek.