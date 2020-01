Rengeteg fűnyíró nem fog elindulni tavasszal – Az új típúsú üzemanyagok jobban árthatnak

A magasabb bioetanol-tartalmú benzin árthat a használaton kívüli kerti kisgépeknek. Adalékanyag hozzáadásával azonban megelőzhető a baj.

Tavasszal sokan fognak azzal szembesülni, hogy nem indul az amúgy tökéletes állapotban lévő fűnyírójuk, ennek oka pedig az lesz, hogy a több hónapos tétlenségre ítélt gépek motorjában pangó benzinből kicsapódnak a növényi alkotóelemek, amelyek lerakódnak a befecskendező rendszerben. Ez persze nem újdonság, a kisgéptulajdonosoknak évről évre szembesülniük kell ezzel, ám most – az új típusú üzemanyagok megnövelt bioetanol-tartalma miatt – a probléma hatványozottabban jelentkezni fog – tudtuk meg Molnár Attilától, a Vasi AgroCenter Kft. ügyvezetőjétől és Dancs Roland műhelyvezetőtől.

A benzin gyakorlatilag egy hónap alatt megromlik, ez autónál nem jelent gondot, ám egy olyan gépnél, amelyet csak szezonálisan használunk, nagyon is. Korábban az volt a bevett módszer, hogy a kisgépek motorját ősszel, az utolsó használat után lefulladásig járatták – így ürítve ki a tankot –, ám ez nem igazán hatásos, hiszen az apró alkatrészekben marad egy kevés, ráadásul így az érzékeny membrán is kiszárad. A megoldás, hogy egy speciális adalékanyagot keverünk az üzemanyaghoz, amely megakadályozza a nemkívánatos részecskék kicsapódását. Ez persze nem olcsó, egy liter nagyjából ezer forint, viszont ekkora mennyiség egy gépnél évekre megoldja a problémát, hiszen mindössze egy decilitert kell belőle használni.

Ha már megtörtént a baj, vagyis gépünket úgy tettük el télire, hogy áll benne az üzemanyag, valószínűleg nem ússzuk meg a szervizt, ugyanis az eltömődéseket csak ultrahangos tisztítással lehet megszüntetni, ráadásul a magasabb bioetanol-tartalom a gumitömítéseket is sokkal jobban tönkreteszi, így rendszerint ezek cseréje is szükséges. Géptípustól függően 9–12 ezer forintos költséggel kell számolni. Már korábban is, amikor még a régi típusú üzemanyag volt csak forgalomban, több száz gépet hoztak be szezononként, most ennek a többszöröse várható – hangsúlyozta Dancs Roland.

De akkor miként lehetséges, hogy egy húszéves gép még akkor is beindul pár rántás után, ha esetleg előtte évekig állt? Az okot a környezetvédelmi előírások szigorodásában kell keresni. Míg korábban a kisgépekre semmilyen szabály nem vonatkozott, az újabb konstrukcióknál már szempont a környezet minél kisebb szennyezése is, ezért a gyártók teljesen új technológiákkal kezdték gyártani a motorokat, ami a fúvókák méretének és keresztmetszetének a szűküléséhez vezetett, amelyek viszont már könnyebben eltömődnek, így a szezonkezdeti szerviz vagy az üzemanyag adalékolása az újabb gépek esetében mindenképpen szükséges.

Aki nem akar bajlódni az üzemanyag-keveréssel, és szer­vizbe sem akar járkálni, annak azt javasolják a szakemberek, hogy vegyen akkumulátoros fűnyírót. Bár sokakban még az a kép él ezekről a gépekről, hogy csak alacsony teljesítményre képesek és csak pár négyzetméterrel képesek hatékonyan megbirkózni, ma már kompromisszumok nélkül lehet dönteni egy elektromos gép mellett. Igaz, az áruk még most is nagyjából harminc százalékkal meghaladja benzines társaikét, ez a többletráfordítás azonban pár év alatt megtérül. Ezer négyzetméter felett pedig már érdemes robotfűnyíróban gondolkodni – ezek az okosgépek emberi kéz érintése nélkül tartják rendben a kertet a hét minden napján, segítségükkel a fűmagasság állandóan akkora lesz, mint amekkorát szeretnénk, és nem csak háromhetente.