Répcelak legismertebb nevezetességét, a Medve sajtot ünnepelték

A Medve sajt kilencvenedik születésnapját ünnepelték kedden. Elhangzott: a sajt, amelyet mindenki ismer, nemcsak a legismertebb, de a legszeretettebb is.

A cég vezetése és dolgozói kedden délután közösen ünnepelték meg, hogy idén kilencvenéves a Medve sajt. Szabó József polgármester – miután köszöntötte a megjelenteket –, ismertette a gyár történetét, amely szorosan összefonódik a település fejlődésének történetével.

Miután a múlt század elején a Svájcból Magyarországra települő Stauffer Frigyes és fia kibérelte a helyi tejgyűjtőt, elkezdték a sajt és a vaj gyártását, cégüket hivatalosan 1908-ban jegyezték be. Az alapítótól 1923-ban a fiú, Stauffer Vilmos vette át a gyárat, hogy aztán egy új, naponta 10 ezer liter tej feldolgozására alkalmas üzemet hozzon létre – előrevetítve az évszázados sikertörténetet, és egyben megalapozva a térség gazdasági fejlődését.

– A gyár megalapításáig egy apró mezőgazdasági település volt Répcelak, az első ipari létesítménnyel azonban minden megváltozott, hiszen nemcsak a településen, de a környéken élőknek is munkát adott a gyár, és ez így van a mai napig. Egy település életében nagyon fontos a helyben foglalkoztatottság, Répcelakon pedig a település méreteihez képest ma is nagyon sokan dolgoznak a sajtgyárban – hangsúlyozta a polgármester, aki emlékeztetett: a gyár nemcsak a szarvasmarha-, de egy időre a sertéstartást is fellendítette a környéken, hiszen a gyártás melléktermékével, a savóval rengetegen hizlalták az állataikat.

Elhangzott: a sajtgyárnak köszönhető a sportélet beindulása is, hiszen 1948-ban a gyár égisze alatt egy labdarúgócsapattal indult el a szervezett sport a településen, miközben a sajtgyár akkori igazgatója volt a sportkör elnöke, és ez egészen 1965-ig így volt. A gyárat a háború után államosították, majd 1994-ben privatizálták, a cég emblematikus márkáját, a Medvét viszont már 1930-ban bevezették, miután Svájcban megvették az ömlesztett sajt licencét. Ha Répcelak nevezetességeiről kell beszélni, első helyen a Medve sajtot lehet említeni, mivel – és ezt egy felmérés is bizonyítja – a márkát mindenki ismeri. Szabó József polgármester végül a városról tavaly megjelent monográfiát és egy, a Medvesajt-gyártás elindulásának emléket állító plakettet adott át a gyár vezérigazgatójának.

– Azért lett a márka neve Medve, mert a Stauffer család Svájc Bern kantonjából származott, amelynek címer­állata a medve – árulta el Kajdon Attila vezérigazgató. Hangsúlyozta: az elmúlt időszakban folyamatosan fejlesztették a terméket, két dolog azonban az elmúlt kilencven év alatt nem változott, az egyik a körcikkelyes formátum, a másik pedig az íz.

– A brand a kilencven év alatt túlélt egy gazdasági világválságot, egy világháborút, egy államosítást és egy privatizációt – a Medve ma is az ország legismertebb és legszeretettebb márkája, ezért sokkal több, mint egy sajt. Ennek a cégnek a munkavállalói hagyományosan elkötelezettek a gyár iránt, magukénak érzik a márkát és őrzik a minőségét. Szlogenünk: Barátom a Medve sajt, miután ez a szerethető márka kilencven éve része az életünknek, és napról napra apró örömöket ad, ezt bátran kijelenthetjük. Ez közös siker, amelynek az önök elkötelezettsége és évtizedes munkája az alapja – fogalmazott. A vezérigazgató elmondta: az idei év a születésnap jegyében telik, a vásárlóknak kínált számos meglepetéssel.

Az ünnepségen felszólalt a répcelaki gyár vezetője, Juhász Roland is, aki hangsúlyozta: a medve barlangjában, ahol legismertebb sajtjuk is születik, egy közösség dolgozik együtt, akik nemcsak egymással, de egymásért is dolgoznak. Vállalati kultúrájuk pedig a kilencven év alatt mit sem változott: akkor is és most is beleadják mindenüket a sajtkészítésbe.