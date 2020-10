Répcelakon is felütötte fejét a koronavírus – Többen is pozitív tesztet produkáltak

A vasi város polgármestere nyújtott tájékoztatást az aktuális járványügyi helyzettel kapcsolatban.

Ahogy arról reggel beszámoltunk, átlépte a kétezret (2105) a regisztrált koronavírusos megbetegedések száma Vas megyében. Egészen a mai napig, vagyis október 28-ig Répcelakon nem tudtak koronavírusos személyről. Szerdán a Répce TV-n a vasi város polgármestere, Szabó József arról számolt be, hogy sajnálatára már Répcelakon is felütötte fejét a járvány. Mint mondta, többen is megfertőzödtek a településen, ezért kéri, hogy még jobban figyeljenek oda az ott élők a járványügyi intézkedések, szabályok betartására.