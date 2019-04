Repültek a tojások Velemben

Hatodik alkalommal rendezték meg a faluban a húsvéti tojásdobálást. Egy régi hagyományt elevenítenek fel ezzel a településen.

Velemben már hatodik éve, hogy újra a főtt tojásoké a főszerep húsvéthétfőn. Szél Józsefné, Velem polgármestere elmondta, egy régi hagyományt élesztettek ezzel újra a faluban.

Az ő fiatalkorában összegyűltek a fiatalok, és nem csak a gyerekek, hogy megnézzék, ki tudja a legmesszebbre vagy a legmagasabbra dobni a főtt tojást. Lehetőleg úgy, hogy az ne törjön össze.

Volt, mikor körben álltak, és egymásnak dobálták a húsvéti jelképet. Ez a hagyomány aztán megszakadt, de ő még mindig szívesen gondolt vissza a régi emlékekre. Ezért aztán elhatározta, hogy a mai gyermekeket is megismerteti ezzel a szokással.

A tojásokat olyan festékkel színezte, hogy ami megmarad, azt utána el is lehessen fogyasztani. A legügyesebb gyerekek pedig csokinyulat is kaptak.

Nagy lelkesedéssel érkezett meg a programnak otthont adó régi focipálya területére Babó Ambrus és testvére, Áron. Azt mondták, ők otthon is dobálnának tojást, ha lehetne, de úgy gondolják, anyukájuk mérges lenne. Ezért biciklivel tekertek át Kőszegszerdahelyről.

Kora reggeltől úton voltak, három faluban is jártak locsolni, de mégsem voltak még fáradtak. Repkedtek a tojások, nagy volt a vidámság. Bár először vettek részt a programon, azt mondták, jövőre is jönnek. LG