Részben vasi cég is beruházhat

Kilenc magyar vállalat részesült vissza nem térítendő támogatásban nyugat-balkáni beruházáshoz, hogy az ott megtermelt profi ttal a magyar gazdaságot erősítsék, a belföldi működésüket fejlesszék és újabb munkahelyeket teremtsenek – mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás okiratátadó ünnepségén, Budapesten.

Az alkalmon részt vett Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője is. Szijjártó Péter kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben Magyarország kétszeresére növelte a Nyugat-Balkánra irányuló exportját, annak értéke meghaladta az évi 2,5 milliárd eurót, és másfélszeresére nőtt a nyugat-balkáni térségben végrehajtott magyar beruházások értéke, elérve a 1,5 milliárd eurót, így a térség a magyar tőke kilencedik legfontosabb kihelyezési célpontjává vált.

Szijjártó Péter kiemelte: a magyar vállalatok nyugat-balkáni beruházásainak segítésére 9 milliárd forintos pályázatot írtak ki. Az eseményen a támogatási okiratot a kilencből négy vállalat vette át. A pályázatnyertesek között szerepel a Vas megyében is érdekelt UBM Trade Zrt. is. A cégcsoport fő tevékenységei: takarmánygyártás és -forgalmazás, gabonakereskedelem, fehérjekereskedelem. Az UBM csoporthoz tartozó mintegy húsz vállalkozás holding szerkezetben működik, üzeme található többek között Szelestén is.

Az UBM Trade Zrt. a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatásra benyújtott zöldmezős beruházással takarmánykeverő építése a Szerb Köztársaságban című projektje ötvenszázalékos támogatási intenzitással 2 milliárd 300 millió forint támogatást nyert. A projekt keretében zöldmezős beruházással egy évi 120-150 ezer tonna kapacitással rendelkező takarmánykeverő üzem valósul meg. A 4,6 milliárd összköltséggel létesülő üzem a modernizálódó szerb állattenyésztés minőségi keveréktakarmány igényét szolgálja ki szerb termelőktől származó alapanyagokból.

– A gyár építését 2021-ben kezdik el és az üzem 2023-ban már gyárt majd takarmányt, részben közepes és nagyobb farmok részére, részben háztáji gazdaságok számára. A célpiac pedig az egész balkáni régió lesz – mondta Varga Ákos, az UBM Trade Zrt. igazgatósági elnöke.