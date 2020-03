Retró véradást szervezett az önkormányzat Sorkikápolnában

Véradókkal telt meg a kis községi művelődési ház szerdán az önkormányzat szervezésében. A szombathelyi Vöröskereszt települt ki, mindenki kapott sört meg virslit.

Az első a sorban a 25 éves polgármester, Mező Gábor volt, példamutatásból. Amint mondta, még sohasem adott vért, de a Vöröskereszt hívószavára úgy érezte, kötelessége, hiszen a 450 milliliter vérrel, amit adhat, három ember életét segítheti.

– Eddig csak vérvételen voltam; mikor öt-hat ampulla vért vettek, meg sem kottyant, úgy gondolom, most sem lesz gond – tette hozzá.

– Érdekel az is, hogy véradáskor még részletesebben megvizsgálják a vért, mint vérvételkor, árnyaltabb képet lehet kapni, és telefonon értesítik a véradót, ha baj van. Biztattam a falubelieket is, hogy jöjjenek, 15-20 embert személyesen kértem meg, köztük az önkormányzati képviselőket, kettő itt is van.

Összesen huszonöten jöttek el a délután folyamán véradásra, mindenkit megvizsgáltak előzetesen, hogy nincs-e gyulladás a szervezetében, nem cukorbeteg-e, szedett-e antibio­tikumot. Menstruáció idején vagy tetoválás után például nem lehet vért adni. Öt embert utasítottak el valamilyen probléma miatt, így tizenkilencen tartották oda a karjukat az egészségügyi szakembereknek, több mint nyolc liter vér gyűlt össze.

Bosits Péter (37) mezőgaz­dasági gépkezelő Nardáról jött, látta egy munkatársa meg­osztását az eseményről a Facebookon. Rendszeresen, há­rom-négy havonta jár vér­adásokra, régebben a falujában is szerveztek, de az utóbbi időben nincs, úgyhogy bejár a szombathelyi vérellátóba. Az elmúlt 365 napban már háromszor adott, ez a negyedik. Mivel vezet, a virsli mellé kapott sört nem ihatja meg, de hazaviszi.

– Szeretek vért adni, jólesik az önzetlenség. Jobb az ember közérzete, ha a fél liter vért leveszik – fogalmazott a fiatalember, aki ezzel együtt már 35-szörös véradó.

Nárai Adrienn (20) egy gyárban dolgozik három műszakban, úgy véli, jó érzés segíteni.

– Ez nekem nem teher, nem vesz el sok időt, nem kerül semmibe. Szeretek vért adni, ötödször teszem, már középiskolás korom óta. A gépipariba jártam, hálózatépítést tanultam, már ott is szerveztek véradásokat. Amikor kikerültem az iskolából, elmentem a szombathelyi vérellátóba adni. Jó, hogy most ide kitelepült a Vöröskereszt, mert így nem kell utazni, könnyebben elérhető – mondta a fiatal lány. Nárai Adrienn hozzátette azt is, hogy a szülei már nem adnak vért, mert idősek, de korábban az édesanyja sokszor volt. Elhívta a testvérét, Nárai Lászlót (26), akit egy kicsit többet kellett unszolni, de végül is sikeresen meggyőzte.

A délután folyamán érkezett még hat falugondnok egy kisbusszal – szintén az ifjú polgármester invitálására –, közülük hárman adhattak vért.