Robbantással fenyegetőzött egy férfi, vasi lány mesélt az osztrák helyzetről – Az elmúlt hét legérdekesebb hírei

Cikkünkben összegyűjtöttük Önnek az elmúlt hét legérdekesebb eseményeit:

Robbantással fenyegetőzött, a TEK ment egy férfiért Szombathelyen

Információink szerint egy negyvenes éveiben járó férfi egy videót kapott a feleségéről, ami miatt féltékeny lett, ezért nagy mennyiségű nyugtatót vett be, amire alkoholt is fogyasztott. A bódult állapotú férfi azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a társasházat, amit több embernek is elmondott, közülük valaki értesítette a rendőrséget, akik komolyan is vették a fenyegetést, ezért a helyszínre érkeztek a TEK kommandósai, a rendőrök, tűzoltók, mentők, és a gázszolgáltató emberei is.

Oberwartban dolgozó szombathelyi lány tapasztalatai az ausztriai nyitásról

Tavaly október óta dolgozik Ausztriában Koroknai Anna. A fiatal lány előtte tavasszal érettségizett a Felsőőri Kétnyelvű Gimnáziumban, ám mivel az általa választott szak az egyik ausztriai egyetemen nem indult el, ezért úgy döntött: munkát keres.

„A fiam mindig mosolygott, mindenki szerette” – Meghalt egy motoros Szentgotthárdon

Tragikus kimenetelű baleset történt a szentgotthárdi motokrossz pályán két héttel ezelőtt, szombat délelőtt. Egy huszonhat éves sopronhorpácsi fiatalember életét vesztette. Ifjabb Egresits László szombat délelőtt először és utoljára próbálta ki a szentgotthárdi moto­krossz pályát. Az Ausztriában szakácsként dolgozó fiatalember a tragédia napján egy falubeli barátjával és az év elején vásárolt 450 köbcentis, erős krosszmotorral érkezett a pályára.

Elhunyt Lakatosné Horváth Katalin szombathelyi jósnő

A szomorú hírről tesvére számolt be közösségi oldalán, ahol szűkszavúan annyit írt, hogy kedd délelőtt elhunyt Lakatosné Horváth Katalin. A szombathelyi jósnővel lapunk többször is készített interjút, sőt rendszeresen jósolt olvasóinknak is.

Száz méhcsalád pusztult el a napokban az egyik pornóapáti méhészetben

Mintegy száz méhcsalád pusztult el a napokban a település egyik méhészetében: a rovarokon tapasztalt tünetek alapján mérgezés okozhatta a pusztulást, ennek kiderítésére laboratóriumi vizsgálatot rendeltek el. A méhész kára jelentős: 5-8 millió forint közötti összegre becsülik.

Botokkal esett egymásnak két család Szombathelyen, második napja tart a balhé

Szombathelyen, az Avar utca és a Kálvária utca környékén tört ki nagy verekedés pénteken este, úgy tudjuk, hogy két család között támadt nagyobb nézeteltérés, ami tettlegességig fajult.

Másfél milliós bírságot kapott a Vasivíz – 90 napja van meneszteni Molnár Miklóst a tulajdonosoknak

Egymillió-ötszázezer forintra büntette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Vasivíz Zrt.-t, mert nincs meg Molnár Miklós vezérigazgató szakmai tapasztalata.

Nem szokványos látvány fogadta az utasokat az egyik szombathelyi buszon (Fotókkal)

Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy szerdán délután az egyik Szombathelyen közlekedő buszon egy tátongó lyukra lettek figyelmesek az utasok.

„Az élettől elmegy a kedvem” – Egy szarvas tette tönkre Borbás Marcsi őrségi kertjét

Borbás Marcsi gasztronómiai műsorvezető Instagram-oldalára töltött fel egy videót, amelyben megmutatja, hogyan tette tönkre a kertjét egy szarvas az éjszaka folyamán. A videóban az állat lábnyomai is látszódnak.

