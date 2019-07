Rocknappal zárják az Alterába Fesztivált

Szombaton rocknappal zárul a Rába-parton az ország legnagyobb kerti partija, az Alterába.

Csütörtökön a dívák lepték meg a közönséget, a fesztivál 10. születésnapja alkalmából Péterfy Bori például a színpadra hívta Hegedüs Lászlót, az esemény fő szervezőjét, hogy közösen énekeljék el az utolsó számot.

Pénteken is kapott a közönség ajándékokat, például Likó Marci, a Vad Fruttik énekese megjelent a kisszínpadon, és akusztikus feldolgozásban adta elő az együttes egyik dalát.

Az Alterába utolsó előtti napján is kilátogattunk az ország legnagyobb kerti partijára, sőt videót is készítettünk. A nagyszínpadon éppen a Müller Péter Sziámi AndFriends együttes zenélt, amikor megérkeztünk.

Szombaton rocknappal foly­tatódik a buli, ez is a közönség kérésére került vissza a programelemek közé. Helyi zenekarok is megmutatják magukat, a Fatal Error pedig közkívánatra a nagyszínpadon zenél majd. Lesznek igazi húzónevek is, például az Ossian vagy a Road.