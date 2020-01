Röfinap és kolbásztöltő verseny Rábapatyon: a hetedik

Igazi falusi disznóvágásba csöppenhet az, aki január 25-én, szombaton a faluba téved. Tudniillik ekkor rendezik meg a VII. Röfinap és Regionális Kolbásztöltő Versenyt, ezúttal új helyszínen, a nem is olyan rég megépült termelői piacon.

A baráti disznóvágásból előbb falusi, a múlt évre pedig már határon átívelő versennyé növekedett esemény 8 órakor veszi kezdetét. Az állatot régi, hagyományos módszerek felelevenítésével vágják le, ennek megfelelően úgy is dolgozzák fel.

Tíz órától indul a nevezés a kolbásztöltő versenyre. Tizenegytől már gyúrhatják a masszát, fújhatják a belet az indulók, ugyanis ekkor kezdődik a verseny. Az eddigi években megszokottá vált, hogy mindenki egy kis „csavart”, egyedi ízkombinációt, saját ötletet visz magával a versenyre, így az ízélmény garantáltan nem marad el idén sem.

Délben disznótoros káposztára, sült pecsenyére várják az éhes szájakat, míg a fazék ki nem ürül – a sült hurka és kolbász már 10 órától kóstolható lesz.

Az, hogy hogy ki töltötte a legjobbat, a 15 órai eredményhirdetésen kiderül. Az ételeket kóstolni most is a patyi fitying és fabatka beváltásával tudják majd a látogatók. Akik nemcsak a friss disznóságok, hanem egyéb kézműves portékák iránt is érdeklődnek, nem kell aggódniuk: a rendezvény ideje alatt a termelői piac változatlan nyitvatartással, nyolctól tizenkét óráig várja a vásárlókat.