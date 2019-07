Roma festőművészek alkottak Bükön

Koncertekkel és finom falatokkal ünnepelték a roma napot idén is Bükön. Ismét alkalom volt ez a roma képzőművészek alkotótáborának zárására: kiállítást nyitottak.

Idén is szerte az országból hívott roma alkotóművészeket Bükre Ferkovics József festőművész. Tizenegyen dolgoztak és pihentek a büki önkormányzat üdülőjében. Az elkészült munkák javát ezúttal is a büki roma napon mutatták meg az érdeklődőknek. Balogh Tibor grafikusművész harmadszor volt résztvevő a büki táborban, méltatta Ferkovics József szervezői és alkotói munkáját is.

– Már kivívta magának a rangot, hogy az ő szavára felfigyeljenek és alkotásra hívja a kortárs alkotókat – mondta. Budapestről érkeztek idén sokan, központi tematikát idén nem választottak, mindenki szabadon dolgozhatott. – Zömmel a tájkép lett meghatározó ebben az egy hétben, de emberábrázolás, ember és természet, fantáziaképek is születtek – mutatta Balogh Tibor a tárlatot.

Az inspirációt egymás társasága is jelenti ilyenkor. – Volt, amikor éjszakai beszélgetéseket, művészetelemzéseket tartottunk. Például a Fehérlófia elemzése meg játékos vetélkedő, amellyel a művészeti határainkat feszíthettük – összegezte a tábort Balogh Tibor. A fővárosi grafikusművészt a táj ihlette meg, pontosabban a táj és a nyár köszön vissza realisztikusan, mégis mesésen az elkészült és kiállított képein. A megnyitón méltatta a büki lehetőséget, hiszen sok alkotótábor „kikopott”, amelyek a roma képzőművészeknek adtak lehetőséget, itt azonban töretlenül helye

és tere van a nyári találkozásnak.

Idén is hagynak Bükön az önkormányzatnak ajándékozva a táborban készült alkotásokat a művészek, és idén is a koncerttel és finomságokkal gazdagított roma napon zárult a tábor, a nemzetiségi ünnepet Németh Tiborné Rozi, a büki roma önkormányzat elnöke szervezte.