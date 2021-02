Román válogatott kapus érkezett

Lavinia Boanda személyében román bajnok és válogatott kapust igazolt a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata.

A középpályás Gődér Brigitta és Herczeg Andrea után kapussal bővült az NB I. hatodik helyén álló Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapatának román válogatott kontingense. A 26 éves, tízszeres válogatott Lavinia Boandával a bajnokság végéig szóló szerződést kötött a klub. Boanda a román bajnok kolozsvári Olimpiától igazolt Szombathelyre, ahol második számú kapusként kapott lehetőséget. A kolozsváriak saját nevelésű játékosa korábban más klubban nem védett. A nemzeti csapatban elsősorban harmadik számú kapusként kap szerepet, korábban a Balaton Kupán már védett a magyar a válogatott ellen is.

– A menedzserem szólt, hogy a Haladás-Viktória kapust keres, így kerültem képbe – mondta Boanda. – Azt tudtam, hogy a magyar bajnokság kiegyensúlyozottabb és sokkal erősebb a románnál, de azért előzőleg válogatottbeli csapattársamnál, Herczeg Andinál érdeklődtem magáról a klubról, a körülményekről. Mivel csupa jókat mesélt, nem is sokat gondolkodtam, hogy aláírjak-e. És persze az is sokat nyomott a latba, hogy Andit régóta ismerem, tehát nem idegenek közé érkeztem. Tisztában vagyok vele, hogy a válogatott Bíró Barbara a csapat első számú kapusa, de azért jöttem, hogy fejlődjek és bebizonyítsam, itt a helyem. Persze a csapat sikere az első, minél előbbre szeretnénk végezni a tabellán. Noha még csak pár napja érkeztem, azt tapasztaltam, hogy ragyogóak a körülmények, a lányok is keményen dolgoznak az edzéseken – szóval jó helyre kerültem.

– Ősszel a sérülések és a koronavírus miatt sorra dőltek ki a kapusaink, így tehetséges, de fiatal kapust kellett bevetnünk – jelezte Kiss Tamás, a Haladás-Viktória klubmenedzsere. – Ezt még egyszer nem akartuk megkockáztatni, úgy gondoltuk, mindenképpen szükségünk van egy rutinos és jó kapusra. Boanda szabadon igazolható játékosként érkezett hozzánk, és noha továbbra is Bíró Barbara az első számú választás ezen a poszton, megnyugtató, hogy most már két remek képességű játékosunk is van. Jövő hétfőn lejár az átigazolási szezon, jelen állás szerint végleges a keretünk – persze még bármi előfordulhat. A női akadémia létrejötte, az ottani magas színvonalú szakmai munka, vezetés és a feltételrendszer viszont máris érezteti pozitív hatását. Több utánpótláskorú játékost is igazoltunk, Veszprémből például az U17-es válogatott Pálmai Eszter érkezett az akadémiára, aki ha jól dolgozik, idővel a felnőttek között is lehetőséget kaphat. Böcskei Nikoletta viszont távozott tőlünk, több súlyos sérülés után úgy döntött, befejezi a labdarúgást és masszőrként dolgozik tovább.

Kiemelt képünkön: Lavinia Boanda fél évre írt alá