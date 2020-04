Rónaszéki Linda legújabb kártyasorozata megkönnyíti az érzelmek kódolását

Újabb mesekártyákat festett Rónaszéki Linda képzőművész. Az akvarelleket hordozó kártya családban, iskolában is alkalmazható.

Nem ez az első művészi igényű, kreatív tanításra használható kártyacsomag Rónaszéki Lindától. Tavaly jelent meg a Karácsony (n)ál(l)atok, amely téli tevékenységeket ábrázol: a hógolyózástól a fenyőfadíszítésig.

A Meseszövő kártya a rendszer-intelligenciát, a kommunikációt fejleszti azzal, hogy a megfestett helyszíneket, történéseket, tárgyakat és alakokat kell kombinálni. Jópofa, mulatságos meséket lehet szőni például abból, ha valaki húz négy ilyen lapot: egy bácsit, aki újságot vesz, egy motorozó majmot, egy esernyőt és egy kertet. A merész képzettársításokon sokat lehet nevetni. Rónaszéki Linda első osztályos kisfia, Ádám „teszteli” a kártyákat, ha nála beválik, valószínűleg másoknál is működik. Ez a meseszövő kártya óvodákba, iskolákba, sőt egy pesti gimnáziumba is bekerült, és fejlesztő pedagógusok is kérték.

A harmadik egy ökotudatos mesekártya, amely által a gyerekek könnyedén, játékosan megismerkedhetnek a környezetvédelem, a klímaváltozás prioritásaival. Nemcsak képek, hanem szavak is kerültek a kártyákra – a szelektív szemétgyűjtéstől a biciklizésig –, amelyek kérdéseket indukálnak, fogalmakat tudatosítanak.

A legújabb kártyasorozat megkönnyíti mások érzelmeinek kódolását. Kovács Ibolya inspirálta, aki tréningeket, érzékenyítő foglalkozásokat tart ebben a témában. Az érzelmeket állatok testesítik meg, nem emberek, mert ezeket a gyerekek könnyebben kezelik.

– Az ötven fontosabb érzelemből választottam huszonnégyet, Ádám tesztelte, ha ő felismerte, mit ábrázol, akkor megtartottam az elképzelést – mondja Rónaszéki Linda. – A legsikerültebbek közé tartozik az elengedés, amelyet egy merengő rénszarvas jelenít meg, amely eltűnik a bokrok között; a bizonytalanság, amelyet egy magasba kifeszített zsinóron egyensúlyozó teknősbéka mutat meg; az alázat, amelynek a kártyáján egy kiskutya a sapkáját gyűrögeti (és rózsaszínű garbót visel).

A képzőművész, aki egyben pedagógus is, további három projekten dolgozik. Egy magyartanár barátnőjének az ötlete nyomán ismert verseket szeretne képeken keresztül tanítani a fontosabb szimbólumokra lebontva. Egy gyógypedagógus kollégája inspirációja nyomán konkrét szituációkat sűrít képekbe, amelyekből napi, heti vagy akár éves rendet lehet megjeleníteni mágnestáblán. A problémát jelentő helyzeteket is megfesti, amelyeket a képeken keresztül fel lehet oldani.

Egy gengszteres játék is készül, amelyet társasjátékver­senyen szeretne indítani. Az alvilági történet szereplői nyulak, amelyekre kriminovellákon keresztül lehet ráismerni, és ezeket is maga a képalkotó, Rónaszéki Linda írja.