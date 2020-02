Rövid időn belül másodszor tárgyalt Hende Csaba és a megyeszékhely polgármestere a fejlesztésekről

Szombathely fejlődése és jövője érdekében az Országházban tárgyalt, majd megállapodást írt alá hétfőn dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő és dr. Nemény András polgármester.

Hivatalában fogadta dr. Nemény András polgármestert és dr. László Győző alpolgármestert dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő. A tárgyaláson jelen volt Illés Károly, a szombathelyi közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője is.

A megbeszélést követően az Országgyűlés alelnöke közösségi oldalán osztotta meg nemcsak a találkozóról készített képeket, hanem annak a megállapodásnak is a szövegét, amit négyen írtak alá: dr. Hende Csaba, Illés Károly, dr. Nemény András és dr. László Győző.

Szombathely Megyei Jogú Város jövőjéért és fejlesztéséért viselt felelősségüktől vezérelve, a város polgárai érdekeinek hatékony, együttes érvényre juttatása érdekében fejezték ki az aláírók együttműködési szándékukat, különösen négy területen.

Az egyik: Szombathely és Kőszeg, valamint Szombathely és Körmend gyorsforgalmi összeköttetésének biztosítása és a Szombathelyt elkerülő gyorsforgalmi útszakaszok megvalósítása.

A másik: a szombathelyi hulladékgazdálkodás város érdekeinek megfelelő feltételeinek kialakítása. A harmadik: a szombathelyi közösségi közlekedés fejlesztése érdekében korszerű elektromos hajtású buszok rendszerbe állításának elősegítése területén. Végül, de nem utolsósorban pedig a város iparterületeinek további fejlesztése érdekében.

Az aláírók abban is megállapodtak, hogy rendszeresen, dokumentált formában egyeztetnek egymással. Továbbá, hogy egymás jogait és kötelezettségeit tiszteletben tartják.

A megállapodáson szerepelt Éhen Gyula, a város legendás polgármesterének híressé vált mondata, mi szerint: „Szombathelyért mindent, Szombathelyt semmiért!”

A találkozóról dr. Nemény András is beszámolt közösségi oldalán. Mint a bejegyzésében írta: „Kisebb szombathelyi delegáció találkozott ma Budapesten, hogy városunk érdekében a legfontosabb kérdésekben egy irányba evezzünk. A papíron már nem múlik semmi, most jön a munka és reméljük, az eredmény is. Éljen Szombathely!”