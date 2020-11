Rügyező barackfák – Mutatjuk, mik a mostani teendők

Nyáron hat kiskertbe törtek be egyetlen nap alatt, de az elkövetőket szerencsére sikerült lefülelni. Most pedig úgy rügyeznek a barackfák, mintha tavasz lenne, pedig közeleg a tél, ideje felkészülni.

Egy hónap múlva itt a tél, amire fel kell készülniük a kerteseknek is, az aktuális teendőkről a Parkerdei Kertbarát Egyesület elnökével, Molnár Lajossal beszélgettünk.

Ha még nem tettük meg, ássuk fel a veteményest, és ha tudunk szerezni trágyát, azt is jól forgassuk a talajba. A fagy széthasítja majd a rögöket, így lesz jó porhanyós a tavaszi föld. A fiatal gyümölcsfák törzsét célszerű hálóval védeni, nehogy a kertekbe beszökdöső őzek, vaddisznók kárt tehessenek bennük, míg a fiatal fák, cserjék tövét levéllel takarjuk be, az majd véd a hideg ellen. Idén az enyhe idő és a sok eső miatt lassabban hullanak a levelek, de azért csak lehullanak, ezeket is öszsze kell hát gereblyézni – sorolja a kertbarátok elnöke a teendőket.

Nagyon fontos – teszi hozzá – hogy mindenki gondoskodjon a vízóraakna és a kerti csap téliesítéséről. A figyelmeztetések ellenére mindig akad egykét kerttulajdonos, aki elmulasztja ezt megtenni, és ha elfagy a vízvezeték, az komoly kárral, nagy vízveszteséggel jár.

Aki megteheti, az ne hagyja kint a kertben a kisgépeit, fűnyíróját, hanem próbálja valahol máshol tárolni azokat, ugyanis jön a tél és vele együtt menetrendszerűen megjelennek majd a betörök is. Sajnos ez a tapasztalat, kisebb a mozgás, több a próbálkozás. Tavaly télen is volt egy-két eset, bár előtte való években mintha elmaradtak volna a rosszfiúk, ennek részben az az oka, hogy már száznál is több állandó lakosa van a Fekete fenyves dűlőnek, ők pedig éberen őrködnek az 540 kiskert nyugalma fölött. Egy közülük idén augusztusban lefülelt egy bandát is, amelyik egyetlen nap alatt hat kertbe tört be és vitt mindent a fűnyírótól kezdve a pálinkáig. A lakó éjfél előtt nem sokkal egy gyanús autóra lett figyelmes, így fogta magát, elbújt egy bokorban és felírta az autó rendszámát, majd bejelentést tett a rendőrségen. Egy héttel később a rendszám alapján, Táplánszentkeresztnél kapcsolták le a betörőbandát. A pálinkát leszámítva minden meglett, azt megitták.

Miközben beszélgetünk, megbámuljuk a rügyező barackfákat és a virágzó ibolyákat, meg vannak kergülve a növények, azt hiszik, tavasz van, pedig ha beüt a kemény tél, amit ígérnek, akkor súlyos árat fizetnek a mostani rügyfakadásért. Közben kiderül, az egyesület az utak karbantartásáért fizet súlyos árat: évi másfél milliót, ami a közel húsz kilométernyi útnak legfeljebb az állagmegóvására elég, aszfaltburkolatra már nem.

Ami pedig a jövőt illeti, Molnár Lajos szerint, lesznek még gondok azzal, hogy januártól nem lehet már égetni. Ők ugyan évek óta arra biztatják a kerteseket, hogy amit csak lehet, komposztáljanak, ám a diófa levele kivétel.

Azt, ha nem égethetik el, hulladékudvarba kell szállítani, sokan azonban egyszerűen kiviszek majd az erdőbe, több kárt okozva vele, mint ha eltüzelték volna – fejezte ki aggodalmát a kertbarátok egyesületének elnöke.