Ruhát, cipőt, játékot idén nem fogadnak Vasváron

A Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ elkezdte a tartós élelmiszerek gyűjtését a rászoruló kisgyermekes családok számára.

Tisztálkodási szereket, vegyi árukat, pelenkát, babaápolási cikkeket, anyagi támogatást is szívesen vesznek. Utóbbiból élelmiszercsomagot vásárolnak a rászorulóknak. Cipősdobozban is fogadnak élelmiszer-adományokat. Idén a járványhelyzet miatt ruhanemű, játék, cipő nem kerülhet a dobozba. A gyűjtés módja is változott: a korábbi években megszokott, Vasvár centrumában felállított sátras szabadtéri gyűjtés elmarad. Az adományozási szándékot a szociális központ telefonszámán jelezhetik a jótékonykodók.