Rum-Kastély olyan gyerekeket fogad be, akik állandó felügyeletet igényelnek

Ma a Rumi Gyermek­otthon életébe pillantunk be. A Területi Gyermek­védelmi Szakszolgálat tagintézményében olyan állami gondoskodásba került, különleges szükségletű gyermekeket nevelnek, akik állandó felügyeletet igényelnek.

A Vas Népe is bekapcsolódott a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Segíts a karácsonyi angyaloknak jótékonysági akciójába. Az elmúlt hetekben megtaláltuk azokat az adományozókat, akik vállaltak egyet-egyet a Vas megyei állami gondozott gyermekek kívánságlistájából. A gyermekotthonokból azonban még sok minden hiányzik.

Amikor – a kapott útmutatás szerint – a Rumi Gyermekotthont keressük, még jócskán a falun kívül járunk. A Rába-völgy mezőgazdasági területei között találunk rá a takaros épületekre. Nagy a rend, egy állami intézményhez méltó.

Amikor Vargáné Kázár Szilvia ajtót nyit, minden olyan, mintha egy többgyermekes család otthonába érkeznénk. A falon vidám, festett képek, mindenütt az advent díszei.

– A mi intézményünk a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Rumi Gyermekotthona – mondja az intézmény megbízott vezetője.

– Nálunk, a lakóotthonban, olyan állami gondoskodásba került gyerekek laknak, akik egész életükben felügyeletre szorulnak. Különleges szükségletű, értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, illetve autista gyermekek. Egy kilenc- és egy tízfős csoportban élnek itt lányok és fiúk, hároméves kortól egészen 18 éves korukig. Utána átkerülnek a szomszéd épületbe, ahol utógondozott státuszban 25 éves korukig maradhatnak. Jelenleg nyolc ilyen lakónk van. Ezután általában az Ivánci Szakosított Otthonban gondoskodnak róluk. Ők állapotuknál fogva nem képesek önálló életvitelre.

Az otthon lakói között olyan is van, akit szeret a szülő, rendezett a családi háttér, de az édesanya a munka mellett nem tudta megoldani az állandó felügyeletet. Ha otthagyja a munkahelyét, az az összeg, amit az államtól kapna gondozási díjként, egy lakás rezsijére sem lenne elég. Most azért dolgozik külföldön, hogy majd egyszer hazavihesse a fiát. A gyerekek felét látogatják a szülők, rokonok. Ez kéthetente egy-két óra.

– Valójában mi vagyunk a családjuk – folytatja Vargáné Kázár Szilvia. – A két csoportra négy-négy gyermekfelügyelő és két nevelő jut, akik váltott műszakban végzik a munkájukat. A gyermekotthonban lakó gyermekek a Rum-Kastély EGYMI iskolájába járnak. Ott gyógypedagógusok foglalkoznak velük, ahol a szükséges testi, szellemi fejlesztést megkapják. A gyermekotthon feladata az önkiszolgálásra nevelés, a szeretetteljes, nyugodt légkör biztosítása. A cél az, hogy képesek legyenek ön­állóan öltözködni, mosakodni, étkezni és kisebb házimunkákat elvégezni, mint például megteríteni vagy felsöpörni. De nem lehetnek felügyelet nélkül. Az udvarra sem mehetnek ki csak úgy, mint azt egészséges kortársaik tehetnék. Három- vagy kétágyas szobákban laknak, de az élet a közös terekben zajlik, így szinte soha sincsenek egyedül.

Két kisgyermek érkezik. Zozi, a kilencéves kisfiú rögtön Szilvi néni nyakába csimpaszkodik, és a puszival sem marad adós. Rögtön azt kérdezi, hogy ma lesz-e úszás, és mosolyogva meséli, mi történt az iskolában, hogy táncoltak és megint mennek fellépni. Merci, a kis szőke lányka nagyot köszön, amikor belép, kíváncsisággal vegyes bizalmatlansággal méri végig az idegeneket, és pont olyan kócos, amilyennek egy kilenc­éves kisdiáknak lennie kell így késő délelőtt.

– Most úszni járunk, számukra ez terápia is, nem csak kikapcsolódás – mondja Vargáné Kázár Szilvia. – Az ő esetükben a tehetséggondozás, az egyéni különórák nem igazán jöhetnek szóba, de volt rá példa, hogy Bálintot, a most 16 éves autista gyermekünket az egyik nevelő tanította zongorázni. Nagyon ügyes volt, és versenyen is jól szerepelt, de aztán elment a kolléga, így ez abbamaradt.

– A mi gyerekeink feltétel nélkül szeretnek – zárja Vargáné Kázár Szilvia. – Ezt az őszinte, tiszta szeretetet sugározzák azok felé, akik között a mindennapjaikat élik. Emiatt jó ide jönni dolgozni. Ők azok a gyerekek, akik a kis herceggel meglátják a dobozban a bárányt.

A Rumi Gyermekotthon lakóival úgy lehetne jót tenni, ha valaki finanszírozná a gyógy­úszásukat. A gyermekotthon elfogad belépőjegyeket szabadidős és sportprogramokra. Pénzbeli támogatásokat „vasi karácsony” megjegyzéssel le­het utalni a Tegyeszt támogató Pro Juventute Egyesület 11747006-20170356 számú számlaszámára.